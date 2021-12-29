Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер до розлучення: історія відносин колишнього подружжя

Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер / Фото: Getty Images

Арнольд Шваргценеггер і Марія Шрайвер змогли офіційно розлучитися через 10 років після розлучення. За спиною у пари залишилася довга історія стосунків.

Як відомо, Марія та Арнольд познайомилися ще у 80-х на одному з благодійних тенісних турнірів. Молода журналістка одразу підкорила серце актора.

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Весілля подружжя у 1986/Фото: Getty Images

Через 9 років стосунків закоханий вирішили пов'язати себе узами шлюбу. За роки спільного життя у Марії та Арнольда народилося четверо дітей – сини Патрік та Крістофер та дочки Крістіна та Кетрін.

Дружина всіляко підтримувала Шварценеггера і, доки він будував кар'єру на знімальному майданчику, займалася побутом та вихованням спадкоємців. Крім того, Шрайвер встигла і сама стати досить відомою тележурналісткою та написати кілька книг.

Шварценеггер з дітьми/Фото: Getty Images

2003 року Арнольд балотувався на посаду губернатора Каліфорнії. Тут сімейна кілька також попрацювала злагоджено – Марія підключила до передвиборчої кампанії чоловіка усі свої здібності медійника. Спільними зусиллями Шварценеггер здобув перемогу на виборах, а його дружина всі шанси стати першою леді у Каліфорнії так точно.

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Шварценеггер та Шрайвер під час виборів у Каліфорнії/Фото: Getty Images

Чому Шварценеггер та Шрайвер розлучилися?

Здавалося б, що ніщо не може зруйнувати такий міцний любовний союз, але все має своє слабке місце. Шварценеггер закрутив інтрижку з хатньою робітницею і через час у нього народився позашлюбний син Джозеф, який дуже схожий на зіркового батька.

Як виявилося, різниця у віці у Джозефа та молодшого сина колишнього подружжя Крістофера зовсім незначна. Хлопчики з'явилися на світ із різницею на тиждень.

Актор прийняв рішення публічно заявити про те, що змінив дружину, а 2011 року Марія подала на розлучення.

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Після цього кілька переживала процес розлучення завдовжки в 10 років. За весь цей час адвокати Марії намагалися з'ясувати, чи немає у Шварценеггера інших позашлюбних дітей і які фінанси колишній чоловік журналістки витрачав на колишню хатню робітницю і сина Джозефа.

Арнольд Шварценеггер з сином / Фото: instagram.com/projoe2

За цей час і Арнольд, і Марія вже встигли побудувати особисте життя з іншими партнерами та намагаються підтримувати дружні стосунки заради дітей.

Позашлюбний син Шварценеггера пішов стопами зіркового батька, однак вирішив не використати його знамените прізвище, і ось чому.