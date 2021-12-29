Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився з дружиною через 10 років після розставання

Розлучення пари проводилося за посередництва приватного судді / Фото: Getty Images

Розлучення відбувалося за посередництва приватного судді, який підписав остаточні документи на початку цього місяця. Проте, як повідомляє видання AD, система Верховного суду Лос-Анджелеса вимагала, щоб справа була надана чинним суддею.

Багато в чому відстрочка розлучення відбулася через складну угоду між подружжям щодо майна. Хоча остаточне рішення суддів публічно не оголошується, відомо, що, найімовірніше, пара розділить свої 400 мільйонів доларів навпіл.

Голлівудський актор 25 років прожив у шлюбі зі своєю дружиною / Фото: Getty Images

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Розбрат у шлюбі стався понад десять років тому, коли в ЗМІ просочилася новина про те, що в американського актора народилася дитина від хатньої робітниці. Хлопчика назвали Джозеф, тепер йому вже 24 роки, і він точна копія свого батька у молодості.

Після цього Арнольд і Марія почали жити окремо, згодом у них з'явилися нові стосунки, але пара продовжила спілкуватися. Вони часто проводять сімейні зустрічі зі своїми чотирма дітьми та з'являються разом на публіці.

Позашлюбний син Шварценеггера пішов стопами зіркового батька, однак вирішив не використовувати його знамените прізвище, і ось чому.