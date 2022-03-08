Авторка Гаррі Поттера Джоан Роулінг пожертвувала понад мільйон доларів дітям з України

Письменниця зібрала кошти для дітей через свій благодійний фонд. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Пішов 13-й день війни в Україні. Поки наша армія дає відсіч російським окупантам, селебретіс підтримують українців, надаючи кошти на гуманітарну допомогу, як Міла Куніс разом із Ештоном Катчером. Також артисти морально підтримують наш народ, як Мілла Йовович.

Відома британська письменниця Джоан Роулінг зібрала для українських дітей, які постраждали від російських загарбників, 1 мільйон фунтів стерлінгів (близько 1,3 млн доларів).

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Авторка саги про Гаррі Поттера підтримала збір коштів для постраждалих дітей, який організувала її благодійна організація Lumos (Роулінг є співзасновницею компанії, – Ред.). Фонд збирає кошти, аби забезпечити їжею, засобами гігієни та ліками українських дітей.

Я особисто перерахую пожертвування до 1 мільйона фунтів стерлінгів. Щиро дякую всім, хто вже пожертвував. Ви даєте можливість Lumos виконувати важливу роботу для найбільш вразливих дітей в Україні, – написала письменниця у Twitter.

Раніше Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям. Також зірка "Друзів" Дженніфер Еністон приєдналась до підримки нашого народу.

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Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуємо один одного і допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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