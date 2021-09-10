Автор хіта Гуси вперше розповів про психічний розлад: Не розмовляв і не виходив з дому

Антон Вельбой зізнався, що пив антидепресанти і не міг вийти з дому / Фото: instagram.com/a.wellboy

Антон Вельбой, він же WELLBOY, став популярним після того, як країна почула його пісню "Гуси". Зараз він працює на будівництві і живе в гуртожитку. У Instagram хлопець показує своє життя таким, яке воно є і не соромиться цього.

В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" він також поділився особистим – кілька місяців Антон страждав через розлад. Лікарі називають це розладом психічного здоров'я.

WELLBOY зіткнувся з труднощами вибору, він не їв, тому що не знав, що йому потрібно купити, днями не виходив з дому і мало розмовляв.

Ми мали зустрітися з татом, тато дзвонить, каже: "Ало, де ти там, я вже на Палаці спорту. А я не можу вийти з гуртожитку і дійти", – згадує Вельбой.

Антон Вельбой / Скріншот з YouTube

Антон не каже, як точно звучав його діагноз, але згадує, що коли за ним приїхали батьки, то він вже майже не вставав і ні з ким не спілкувався. Тоді і стало зрозуміло – без психіатра з цієї прірви хлопця не витягнути.

Зараз Вельбой зізнається – якби не розуміння батьків і не їхня підтримка – точно не вибрався би.

Ми потихеньку виходили на подвір'я спочатку. Я не говорив взагалі, два слова в день говорив. Мені не хотілося їсти завжди. Я брав гітару. Телефон відключив, викинув взагалі, – розповів артист в інтерв'ю.

Ті місяці тепер Антону здаються роками. Але він точно пам'ятає, коли йому стало краще:

Мама веде, каже: "Пішли на поле сходимо. Березовий сік поп'ємо". Кажу: "Ну погнали". Ми починаємо обіймати дерева просто. Клас... І так потихеньку почав я приходити в себе. Це все не без антидепресантів.

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