Барбра Стрейзанд: Путінська пропаганда про „денацифікацію" — мабуть, найбільша брехня століття

Барбра Стрейзанд не стала мовчати / Фото: Getty Images
Йде третій день вторгнення Росії до України. До ситуації не залишається байдужих, на Заході, зокрема. Весь цивілізований світ розуміє всю дикість імперських намірів Путіна і все нові й нові звернення зірок підтверджують згуртованість у сенсі розуміння питання.
Не змогла залишитися байдужою до ситуації легендарна акторка та співачка Барбра Стрейзанд, у якої, як ви знаєте, українське коріння. На своїй сторінці у Твіттері вона засудила дії Путіна і те, чим він прикривається, роблячи вторгнення.
Мої дідусь із бабусею по батьківській лінії іммігрували з України, і моє серце болить за відважних людей, які борються із російським вторгненням. Путінська пропаганда про "денацифікацію" – мабуть найбільша брехня століття,
- прямо написала Барбра, за що ми їй дуже вдячні.
Також нагадаємо, що вже безліч західних діячів культури та просто впливових людей висловилися за підтримку України.
- Зірка "Володаря кілець" Елайджа Вуд висловився за підтримку України.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
- Сімейство Кардаш'ян також звертають увагу миру на війну в Україні.
- Знаменита співачка Мадонна , заявивши, що Путін порушив усі існуючі договори про права людини
- Культовий актор та політик Арнольд Шварцнеггер зі словами, що він є на боці українського народу.
- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.