Басков виступив за те, щоб не пускати до Росії Беднякова, Вакарчука та інших українських зірок

Микола Басков підтримав заборону на в'їзд до Росії українським артистам / Фото: Колаж: Сьогодні

Українським артистам, які активно доносять до всього світу правду про напад Росії на Україну, заборонили в'їзд до країни рашистів до 2072 року.

У чорному списку Андрій Бідняков, Святослав Вакарчук, Андрій Данилко, Антон Птушкін, Дмитро Монатик, Світлана Лобода та інші.

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Позитивно про цю новину висловився, звісно, Микола Басков. В своєму Telegram-каналі пропутинський співак написав:

"Це правильно та логічно".

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А деякі зі списку "неугодних у РФ" висміяли таке рішення. Тревел-блогер Антон Птушкін лаконічно написав у Twitter: "Коротше, випуску про Поволжя не буде". Пожартував і Андрій Бедняков, який ну дуже хотів влітку відпочити у Воронежі.

До речі, Андрій Данилко раніше пояснив в інтерв'ю для "Зіркового шляху", чому Микола Басков так активно підтримує війну в Україні.

Водночас у МЗС Латвії відреагували на скандальні заяви Баскова, пропаганду війни та підтримку російської агресії проти України і внесли співака до свого чорного списку.