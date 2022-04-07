Білорус Дмитро Танкович перестав спілкуватися зі знайомими з Росії: Я зневажаю цю націю!

Дмитро Танкович висловився про росіян / Фото: instagram.com/tankovichd

Актор Дмитро Танкович родом із Білорусі, але вже давно живе та працює в Україні. Друг і колега актора Євген Сморигін уже висловив своє захоплення українському народу, а Танкович вирішив сказати, що думає про росіян

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" актор зізнався, що після початку війни в Україні перестав спілкуватися зі своїми знайомими у РФ. А їх було чимало, адже свого часу Танкович разом із командою "ПП" часто з'являвся з російськими гумористами на сцені "КВК".

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У мене були деякі знайомі й у Росії. Були. Тому що коли почалася війна, я зрозумів, що вони нічого не хочуть чути, боягузливі. І я можу зараз сказати – я зневажаю цю націю, я зневажаю росіян, тому що я вважаю їх боягузами, – заявив Танкович.

Наразі Танкович разом з іншими артистами перебуває у Європі, де виступає у рамках благодійних концертів "Доброго вечора, ми з України". Проте актор уже швидше хоче повернутися назад до Києва.

Я вам скажу правду, Київ – це позитивне місто, на мій погляд. Тому що мені було легше жити там і чути сирени, ніж бути у Варшаві та відчувати сором. Тому що я чомусь тут, а не там, – поділився артист.

Раніше колега Танковича Сергій Писаренко показав пошкоджений через бої під Києвом будинок.

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