Бен Аффлек зізнався, чому розлучився з Джей Ло 2004 року

Бен Аффлек назвав причину розриву з Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Досі кілька у своїх інтерв'ю не обговорювала розлучення. Існувала версія, що Бену Аффлеку не подобалася зайва увага преси та папараці до їхньої пари. А нещодавно колишній помічник Джей Ло, який повідомив усім про відміну весілля в 2004 році, причиною розриву назвав алкогольну залежність Бена.

Сам же актер вважає, що напруга, спричинена негативною увагою з боку ЗМІ , вплинула на його рішення розлучитися з Дженніфер Лопес . Як пише Entertainment Tonight, про це Бен розповів у новому інтерв'ю.

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Я сказав би, що це було близько 50 відсотків того, що зруйнувало наші стосунки. Думка, що люди ненавидять вас і ненавидять вас разом отрує і ніхто не хотів би бути частиною цього, – сказав актор.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Парижі / Фото: Getty Images

Бен зізнався, що переживав після розриву з Джей Ло.

Я був страшенно поранений і злий, і почував себе дурнем, – поділився Аффлек.

У новому інтерв'ю Аффлек розповів, що не відразу наважився відновити стосунки з Дженніфер Лопес – просто тому, що він дбав про своїх трьох дітей.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Моя відповідальність перед дітьми – це найвища відповідальність. Я не хочу зробити їм боляче або погано вплинути на них, – зізнався актор.

Раніше Бен Аффлек заявляв, що не має наміру ділитися подробицями роману з Джей Ло. Але хоч пара і не поспішає розповідати про свої стосунки, за них це роблять інсайдери. Різдво голлівудські актори планують відзначити великою сім'єю .