Бенедикт Камбербетч знову підтримав Україну, розгорнувши наш прапор на кінопремії у Санта-Барбарі

Артист вкотре продемонстрував підтримку Україні / Фото: Getty Images
Доки наші читачі обговорювали, як Джессіка Честейн підтримала Україну, з'явилася свіжа порція новин про ще одну відому людину, яка заступилася за нашу країну, що мужньо бореться з російським окупантом.
Так, актор Бенедикт Камбербетч, відвідавши 37 церемонію Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі, прямо на сцені розгорнув український прапор.
Український прапор актор отримав від свого шанувальника під час відкриття іменної зірки на голлівудській Алеї слави. Тоді, виступаючи з промовою, актор висловив підтримку українському народу.
І цього разу на сцені кінофестивалю у Каліфорнії він підняв прапор України. До слова, актор отримав нагороду Cinema Vanguard Award, яку вручають акторам, які зробили великий внесок у кіномистецтво.
А ми не втомлюємося дякувати Бенедикту Камбербетчу за підтримку в цей непростий час. Нагадаємо, раніше номінант на "Оскар"-2022 підтримав український народ 28 лютого у Голлівуді, на Алеї слави. Тоді він озвучив промову на захист України та закликав допомагати нашій країні та українським біженцям.
Також зазначимо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають фінансово. Про це читайте далі детальніше.
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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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