Вагітна і напівоголена: Ольга Сумська показала своє архівне фото

Ольга Сумська показала свою архівне фото під час другої вагітності / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська, яка раніше показала сім стильних образів, вирішила поностальгувати і поділилася ніжним фото в соцмережі. Фото, яке було зроблено 19 років тому, актриса опублікувала в Instagram.
2002 рік, вагітна Анею, – підписала знімок Ольга.
Архівне фото Ольги Сумської, 2002 рік / Фото: instagram.com/olgasumska
Фото прокоментували колеги і шанувальники Ольги. Вони написали десятки компліментів актрисі:
- Яка прекрасна, – написала актриса Наталка Денисенко.
- Неперевершена, як завжди, – зазначила ведуча "Ранку з Україною" Лілія Ребрик.
Актриса Анна Кошмал залишила безліч смайликів з очима у вигляді сердечок.
У коментарях інші підписники зазначили, що Ольга майже не змінилася з того часу. Одна з підписниць написала, що думала, ніби це свіже фото, на що Ольга їй відповіла: "Я була б щаслива ...". До слова, раніше Ольга Сумська не раз заявляла, що хотіла б мати ще дітей.
Старша дочка Ольги Сумської, Антоніна Паперна, народилася в 1990 році. Її батько – перший чоловік Ольги, актор Євген Паперний. Ольга та Євген одружилися в 1987 році, але через чотири роки вони розлучилися. Другий чоловік Ольги – актор Віталій Борисюк, від якого Сумська народила дочку Анну.
Нагадаємо, Ольга Сумська показала себе в 16 років.
Про що каже Instagram-сторінка Ольги Сумської – дивіться в сюжеті:
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