Вагітна сестра Фріске обурена чутками про себе: Перестаньте приписувати мені онкозахворювання

Наталія Фріске прокоментувала чутки про себе / Фото: скріншот

Наталія Фріске воліє не афішувати особисте життя і свою вагітність у Instagram вона не хоче обговорювати. Після новини про поповнення у сім'ї Фріске лікарі стали давати коментарі ЗМІ, що, з огляду на хворобу старшої сестри, Наталя потрапляє в зону підвищеного ризику розвитку раку

Не лише жінка, яка готується до вагітності, а взагалі будь-яка людина має розуміти — якщо серед близьких родичів хтось переніс онкологічне захворювання або загинув злоякісний процес, ці люди потрапляють у зону підвищеного ризику, — пояснював лікар. у коментарі "П'ятому каналу".

Наталі Фріске рекомендували пройти обстеження. Сестра покійної співачки звикла, що її сім'ю часто обговорюють у ЗМІ, але не стала заплющувати очі на нові чутки.

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Скріншот: Instagram

Наталія попросила не ставити їй неіснуючі діагнози, а також не намагатися розсекретити батька своєї дитини.

Давайте ми не записуватимемо в батьки дитини кожного, хто в мене з'являється в Instagram. Перестаньте приписувати мені онкозахворювання і писати будь-яку дурницю! – Сказала в Instagram сестра співачки.

Фріске-молодша зазначила, що трохи пізніше поділитися подробицями своєї вагітності та розповість про батька дитини.

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