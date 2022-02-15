Геть забобони: зірки, які не приховували вагітність і робили зухвалі фотосесії

Зірки, що робили яскраві фотосесії у період вагітності / Фото: открытые источники
Сьогодні з'явилася сенсаційна новина: співачка MARUV вперше стане мамою. Зірка поділилася новиною, опублікувавши фото з животом у дуже зухвалому образі. Фото вагітної MARUV у латексі викликали неабиякий резонанс. Тому ми вирішили згадати й інших зірок, які, будучи при надії, публікували ексцентричні фото.
Майбутня мама – співачка Ріанна – також зовсім недавно оголосила про вагітність. Тепер кожен її вихід – це фурор.
Вона не соромиться і не боїться забобонів, а хизується в стильних та сміливих образах.
Українська телеведуча Василіса Фролова вперше стала мамою у 43 роки. Вона виступала за те, що вагітні фотосесії – це не лише рюшики та довгі сукні. Тому вона позувала у вигляді Мінні Маус.
А звідки взялося повір'я, що вагітним треба обов'язково робити няшну фотосесію в "літаючій" тюлі? Не треба писати тільки, що в цьому стані жінка і є втіленням доброти і ніжності, це зрозуміло, навіщо обмежуватися прозорими ганчірочками?
- запитувала вона у своїх шанувальників.
Свого часу Ксенія Собчак і зовсім оголювалася, розповідаючи про вагітність журналу TATLER.
Ксенія Анатоліївна, до речі, повторила легендарний образ Демі Мур для Vanity Fair. Відтоді десятки знаменитостей повторили успіх актриси, оголившись для обкладинок глянцю.
Для обкладинки того ж видання, що й Демі Мур, оголилася Моніка Беллуччі.
Топ-модель Клаудія Шиффер позувала для Vogue.
Вагітна Джессіка Сімпсон фотографувалася для ELLE.
Співачка Нюша, розповівши про вагітність на пізніх термінах, носила облягаючі вбрання, не приховуючи животик, що округлився.
У відвертих образах позувала і реперка Карді Бі.
Одна з найвідоміших вокалісток світу Бейонсе – облетіла всі таблоїди з "вагітною" фотосесією, коли вона чекала близнят.
Також сьогодні всі обговорюють появу співачки Йолки з концертами в Україні.