Бейонсе – 40 років! Дивіться, як з роками змінювалася співачка (фото)

/ Фото: instagram.com/beyonce

Наприкінці літа Бейонсе знялася відразу для чотирьох обкладинок журналу Harper's Bazaar і дала відверте інтерв'ю, в якому поділилася з читачами проблемами зі здоров'ям і своїм відношенням до віку.

Ми зібрали рідкісні знімки Бейонсе від дитинства до сьогоднішнього дня, щоб показати, як вона виглядала в різні періоди свого життя і як формувався її стиль.

Бейонсе в дитинстві / Скріншот з YouTube

Малятко Бейонсе, яка росла з двома сестрами, почала захоплюватися музикою і танцями ще в дитинстві.

Бейонсе в шкільні роки / Скріншот з YouTube

У 7 років вона виграла музичний конкурс в школі, де заспівала пісню Imagine Джона Леннона. Далі все пішло за "класичним сценарієм" зіркових біографій.

Юна Бейонсе / Скріншот з YouTube

Справжня кар'єра Бейонсе почалася в групі Destiny's Child в кінці 90-х. Перед цим колектив пережив кілька провальних моментів.

Бейонсе (по центру) в складі Destiny's Child / Фото: Instagram

У 2001-му група розпалася і Бейонсе почала виступати сольно, а також знялася в декількох фільмах.

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Бейонсе в фільмі "Рожева пантера"

Сьогодні Бейонсе входить в ТОП найбільш високооплачуваних співачок світу, музикантів світу, а також артистів з найбільшою кількістю номінацій "Греммі".

Бейонсе в 2016-му році / Фото: instagram.com/beyonce

Її стиль завжди пізнаваний, ним надихаються багато артистів з усього світу, а глянці називають її фешн іконою.

Бейонсе в 2021-м / Фото: instagram.com/beyonce

Дивіться відео про найсміливіші вбрання Бейонсе:

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