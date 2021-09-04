Бейонсе – 40 років! Дивіться, як з роками змінювалася співачка (фото)

/ Фото: instagram.com/beyonce
Наприкінці літа Бейонсе знялася відразу для чотирьох обкладинок журналу Harper's Bazaar і дала відверте інтерв'ю, в якому поділилася з читачами проблемами зі здоров'ям і своїм відношенням до віку.
Ми зібрали рідкісні знімки Бейонсе від дитинства до сьогоднішнього дня, щоб показати, як вона виглядала в різні періоди свого життя і як формувався її стиль.
Малятко Бейонсе, яка росла з двома сестрами, почала захоплюватися музикою і танцями ще в дитинстві.
У 7 років вона виграла музичний конкурс в школі, де заспівала пісню Imagine Джона Леннона. Далі все пішло за "класичним сценарієм" зіркових біографій.
Справжня кар'єра Бейонсе почалася в групі Destiny's Child в кінці 90-х. Перед цим колектив пережив кілька провальних моментів.
У 2001-му група розпалася і Бейонсе почала виступати сольно, а також знялася в декількох фільмах.
Сьогодні Бейонсе входить в ТОП найбільш високооплачуваних співачок світу, музикантів світу, а також артистів з найбільшою кількістю номінацій "Греммі".
Її стиль завжди пізнаваний, ним надихаються багато артистів з усього світу, а глянці називають її фешн іконою.
Дивіться відео про найсміливіші вбрання Бейонсе:
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