Біллі Айліш заспівала на своєму концерті з українським прапором. Його передала Jerry Heil (фото, відео)

Біллі Айліш заспівала "Happier Than Ever" з українським прапором від Jerry Heil/Фото: REUTERS/Andrew Kelly, Instagram/thejerryheil. Колаж: "Сьогодні"

Американська співачка Біллі Айліш виступила на своєму концерті з українським прапором. Їй його передала українська виконавиця Jerry Heil (Яна Шемаєва).

Відео на своїй сторінці в Instagram опублікувала Jerry Heil.

Деталі

"Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, велика дякую за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світу почути і побачити нас знову", — написала Jerry Heil.

На прапорі українська співачка написала "Дякую за твою силу". За її словами, у неї була місія — передати прапор Біллі Айліш. З другої фан-зони концертного залу співачка перебралася в першу і підійшла майже під сцену. Там вона передала український прапор чоловіку, який передав його на сцену.

"Звісно, ніхто не горів бажанням поступатися місцем. Мені довелося казати, що я з місією і повинна передати їй прапор. І так кожній людині, яка стояла переді мною на шляху до сцени", — зазначила Jerry Heil.

Співачка зазначила, що народ був лояльний до неї. Після того, як біллі взяла прапор, вона заспівала пісню "Happier Than Ever".

Біллі підтримує Україну

Власниця "Оскара" та "Греммі" присвятила українцям пісню Your Power у рамках благодійного марафону "Stand Up For Ukraine". У YouTube звернулася до світових лідерів та закликала їх допомагати Україні.

"Ми виконаємо Your Power як заклик до дій. Мільйони українців залишили будинки, тому ми маємо негайно діяти та підтримати цих людей. Усі, хто дивляться це відео, розповсюджуйте інформацію, щоб наші лідери знали та діяли. Ми підтримуємо Україну", – звернулася зірка до світу.

