Біллі Айліш випустила новий альбом, над яким працювала з братом

Біллі Айлиш випустила новий альбом / Фото: instagram.com/billieeilish
Над альбомом, назва якого в перекладі з англійської звучить, як "Щасливіше, ніж будь-коли", працювали протягом останнього року. Про це співачка, яка раніше вперше відмовилася від оверсайз і знялася в стилі пін-ап для Vogue, написала на сторінці в Instagram.
Співачка заявила, що робота над платівкою виявилася найприємнішим і найщасливішим досвідом, який був в її музичній кар'єрі:
Я люблю кожну з цих пісень, тому мене навіть лякає думка про те, що мені доведеться дати всім оточуючим послухати їх. Я дуже виросла в процесі роботи над альбомом і багато чого зрозуміла про себе.
За словами Біллі, вона навіть хотіла б повернутися в минуле і заново записати цей альбом, тому що тоді були одні з кращих вечорів в її житті.
Співачка Біллі Айліш / Фото: instagram.com/billieeilish
Співачка подякувала брату за участь в створенні альбому і назвала його "весь мій світ":
Я не могла і мріяти про кращого брата і співавтора, ти – весь мій світ, і я не змогла б нічого зробити без тебе. У будь-якому випадку, я так схвильована і нервую.
Біллі Айліш написала також, що її новий альбом вже доступний на всіх стрімінгових платформах.
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