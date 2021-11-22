Близькі Галини Гатчинс попрощалися з її прахом: Ця втрата зруйнувала наші мрії

Поховали прах Галини Гатчинс / Фото: People, Инстаграм

Про це розповів представник її сім'ї виданню People. Примітно, що сім'я відмовилася розкривати місце поховання кінематографістки. У повідомленні, відправленому електронною поштою, Метт Гатчінс поділився:

Галина була коханням всього мого життя і ця втрата зруйнувала мрії нашої родини. Через тишу, яка задушує, ми відчуваємо її безповоротне зникнення. Наша любов і захоплення Галиною зростають у міру того, як ми розповідаємо про неї. Ми сподіваємось, що її робота зможе надихнути кінематографістів у всьому світі. Дякуємо всім тим, хто виявив турботу в момент втрати, – написав Метт.

На фотографії, яку також надала її сім'я, зображено надгробний камінь Гатчинс із позначками, які означають її приналежніть до Американсьго товариства кінематографістів, а також із зображенням камери та плівки. На камені вигравіровано два рядки тексту: "Її світло формує наше життя" і "продовжуйте слідувати своєму баченню".

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Фото: People

Що трапилося з Галиною?

Галина Гатчинс була застрелена Алеком Болдвіном минулого місяця на знімальному майданчику фільму "Іржа" у Нью-Мексико. Актор випадково випустив в неї свинцеву кулю під час репетиції. Також було поранено режисера картини, але його вдалося врятувати.

Трагедія спровокувала безліч протестів у кіноіндустрії – працівники вимагали посилити стандарти безпеки на знімальному майданчику, включаючи відмову від справжньої зброї та холостих патронів будь-якого типу. Слідство у справі триває досі.

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