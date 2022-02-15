Блогер Даня Мілохін постраждав у ДТП: з'явилися кадри з місця події

Даня Мілохін попав під колеса велосипеда / Фото: скріншот, instagram.com/danya_milokhin
На своїй сторінці в Інстарам тіктокер Даня Мілохін показав своє розбита лице. Звичайно ж, кадри змусили шанувальників турбуватися, тим більше, що блогер причини своїх травм не став озвучувати.
Через кілька хвилин Телеграм-канал Mash повідомив, що Даня Мілохін отримав травми в центрі Москви внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Як виявилося, його збив велосипедист. На хлопця, який вийшов зі свого "Майбаха", наїхав велосипедист і збив його з ніг. Даня опинився обличчям на асфальті.
У Mash повідомили, що інцидент вирішився мирно, швидку допомогу не викликали.
Хлопець продовжує записувати ролики, тепер уже про пережитий наїзд.
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