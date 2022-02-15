Блогер Даня Мілохін постраждав у ДТП: з'явилися кадри з місця події

Даня Мілохін попав під колеса велосипеда / Фото: скріншот, instagram.com/danya_milokhin

На своїй сторінці в Інстарам тіктокер Даня Мілохін показав своє розбита лице. Звичайно ж, кадри змусили шанувальників турбуватися, тим більше, що блогер причини своїх травм не став озвучувати.

Даня Мілохін отримав травми / скріншот з Інстаграм

Через кілька хвилин Телеграм-канал Mash повідомив, що Даня Мілохін отримав травми в центрі Москви внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Як виявилося, його збив велосипедист. На хлопця, який вийшов зі свого "Майбаха", наїхав велосипедист і збив його з ніг. Даня опинився обличчям на асфальті.

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Даня Мілохін поплутав травми / скріншот ТГ

У Mash повідомили, що інцидент вирішився мирно, швидку допомогу не викликали.

На блогера наїхав велосипедист

Хлопець продовжує записувати ролики, тепер уже про пережитий наїзд.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що син Єгора Крутоголова потрапив у ДТП.

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