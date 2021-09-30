Саша Пустовіт прийшла судитися з чоловіком, поки він відпочиває в Греції. Але засідання перенесли

Ігор Пустовіт відреагував на скандальне інтерв'ю своєї дружини Саші / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

Уже сьогодні, 30 вересня, мало відбутися засідання суду по шлюборозлучному процесу блогерки-мільйонниці Саші Пустовіт і її чоловіка блогера Ігоря Пустовіт. Однак заплановане на 9:00 ранку засідання було перенесено, про що сама дівчина повідомила в Instastories.

Вона вийшла на зв'язок з шанувальниками з самого ранку, готуючись піти в суд.

Пацанів нагодувала, в садочок відвезла. Мама збирається в суд, – написала Саша.

Скріншот Instagram

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Прийшовши під будівлю Івано-Франківського міського суду і зробивши фото для соцмережі, Саша Пустовіт дізналася, що засідання перенесли. Коли воно відбудеться – блогерка не уточнила.

Я навіть і не сумнівалась, що засідання перенесуть. Ну ок. Збираюся тоді на зйомку, – написала блогер.

Суд Саші та Ігоря Пустовітів перенесли / Фото: instagram.com/sashaabo

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Тим часом Ігор Пустовіт продовжує свій відпочинок в Греції. Блогер раніше заявляв, що не планує йти на суд, зазначивши, що навіть не найняв собі адвоката.

Ігор Пустовіт полетів до Греції перед судом із Сашею Пустовіт / Фото: instagram.com/pustovit

Що відомо про розлучення Саші Пустовіт?

Довгий час Саша та Ігор Пустовіт створювали образ ідеальної пари в Instagram. Сама ж Саша є першою українською блогеркою з аудиторією понад мільйон підписників.

Цього літа Саша оголосила про розставання з Ігорем і дала скандальне інтерв'ю Маші Єфросиніній, у якому зізналася, що пережила домашнє психологічне насильство з боку чоловіка.

Ігор Пустовіт дав відповідь інтерв'ю, у якому розповів свою версію того, що сталося. Чоловік спростував звинувачення подружжя і розповів, як вона ображала його.

Після розлучення Ігор Пустовіт хоче отримати будинок, тому що у Саші залишається два бізнеси, які вони разом розвивали, кошти на банківських картках, обладнання в салонах. Суд повинен прийняти рішення про розподіл майна пари, а також опіки над дітьми.

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