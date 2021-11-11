Богиня сексу: Даша Астаф'єва в "голому" боді похизувалася провокаційними знімками (фото)

Даша Астаф'єва знялась у нові гарячій фотосесії у турецькому місті. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва, яка нещодавно викликала фурор інтимним фото для чоловічого глянцю, запостила кадри з турецького готелю, де вона позує у басейні, сауні, ванній та хамамі.

Дівчина демонструє свою вроду то оголеною, то у бікіні, то у халаті та навіть у елегантній вечірній сукні.

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За словами 36-річної екссолістки гурту NikitA, вона "отримувала задоволення нон-стоп" від свого відпочинку, від готелю та зйомки.

Довгоочікувані вихідні в ідеальній компанії – це Museum Hotel. Я вперше так закохалася, і вже навіть сумую за цією затишною віллою. Двоповерховий простір просто створений для того, щоб отримувати задоволення нон-стоп! А це я вмію та люблю, – поділилася враженнями Астаф'єва.

Допис зірки набрав майже 22 тис. лайків і понад 100 коментарів менш ніж за добу.

Найефектніший знімок Даші у басейні в облягаючому топі з принтом голого жіночого тіла. Волосся дівчина розпустила і нанесла легкий мейк.

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Даша Астаф'єва позує у топі у басейні. / Фото: instagram.com/da_astafieva

На іншій світлині Астаф'єва покрасувалася в чорній облягаючій сукні. Вона також позувала біля басейну.

Даша Астаф'єва позує у вечірній сукні. / Фото: instagram.com/da_astafieva

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Наступне фото співачка зробила у ванній. Вона позувала абсолютно голою. Також був кадр у сауні, де дівчина прикрила груди та інтимні місця рушничком.

Даша Астаф'єва позує у ванній. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва у сауні, прикривається рушничком. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Завершальним фото було у приміщенні з басейном, де Астаф'єва сфотографувалася у крихітному бікіні на тлі вікон.

Даша Астаф'єва позує у купальнику. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Шанувальники звісно не пройшли повз естетичних кадрів і "засипали" Дашу компліментами:

Я все ще мрію, що виросту і буду як Даша Астаф'єва, хоча мені майже 30.

Просто ікона.

Даша Астаф'єва – це секс, в асоціації, побачивши ваші фото, тільки він, не інакше.

Дико красиво.

Богична жінка.

Секс-символ.

Розпуста по Астаф'євськи. Перший костюмчик ульот.

Даша ви найкраща жінка на світі.

Фото: скріншот instagram/da_astafieva

Коротко про зірку

Даша Астаф'єва після закінчення школи переїхала з Дніпропетровської області до Києва, де й познайомилася з продюсером Юрієм Нікітіним.

У 2007 році продюсер запропонував дівчині взяти участь у "Фабриці зірок". Згодом Нікітін створив гурт Nikita, до складу якого увійшли Даша Астаф'єва та Юлія Кавтарадзе – ексучасниця гурту A.R.M.I.A. Відзначимо, що у колективі неодноразово змінювалися солістки, але Даша залишалася його лідеркою.

Даша Астаф'єва і Юлія Кавтарадзе / Фото: Instagram

Із 2017 року Астаф'єва займається сольною кар'єрою моделі, співачки та блогерки.

Цікаво, що здобула популярність артистка, вигравши титул Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy.

П'ять років зірка зустрічалась з бізнесменом Артемом Кімом, якого підозрювали у розкраданні державних коштів. Цьогоріч пара оголосила про розрив стосунків. За словами співачки, вони залишилися друзями.

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