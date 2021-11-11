Богиня сексу: Даша Астаф'єва в "голому" боді похизувалася провокаційними знімками (фото)

Даша Астаф'єва знялась у нові гарячій фотосесії у турецькому місті. / Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва, яка нещодавно викликала фурор інтимним фото для чоловічого глянцю, запостила кадри з турецького готелю, де вона позує у басейні, сауні, ванній та хамамі.
Дівчина демонструє свою вроду то оголеною, то у бікіні, то у халаті та навіть у елегантній вечірній сукні.
За словами 36-річної екссолістки гурту NikitA, вона "отримувала задоволення нон-стоп" від свого відпочинку, від готелю та зйомки.
Довгоочікувані вихідні в ідеальній компанії – це Museum Hotel. Я вперше так закохалася, і вже навіть сумую за цією затишною віллою. Двоповерховий простір просто створений для того, щоб отримувати задоволення нон-стоп! А це я вмію та люблю, – поділилася враженнями Астаф'єва.
Допис зірки набрав майже 22 тис. лайків і понад 100 коментарів менш ніж за добу.
Найефектніший знімок Даші у басейні в облягаючому топі з принтом голого жіночого тіла. Волосся дівчина розпустила і нанесла легкий мейк.
На іншій світлині Астаф'єва покрасувалася в чорній облягаючій сукні. Вона також позувала біля басейну.
Наступне фото співачка зробила у ванній. Вона позувала абсолютно голою. Також був кадр у сауні, де дівчина прикрила груди та інтимні місця рушничком.
Завершальним фото було у приміщенні з басейном, де Астаф'єва сфотографувалася у крихітному бікіні на тлі вікон.
Шанувальники звісно не пройшли повз естетичних кадрів і "засипали" Дашу компліментами:
- Я все ще мрію, що виросту і буду як Даша Астаф'єва, хоча мені майже 30.
- Просто ікона.
- Даша Астаф'єва – це секс, в асоціації, побачивши ваші фото, тільки він, не інакше.
- Дико красиво.
- Богична жінка.
- Секс-символ.
- Розпуста по Астаф'євськи. Перший костюмчик ульот.
- Даша ви найкраща жінка на світі.
Коротко про зірку
Даша Астаф'єва після закінчення школи переїхала з Дніпропетровської області до Києва, де й познайомилася з продюсером Юрієм Нікітіним.
У 2007 році продюсер запропонував дівчині взяти участь у "Фабриці зірок". Згодом Нікітін створив гурт Nikita, до складу якого увійшли Даша Астаф'єва та Юлія Кавтарадзе – ексучасниця гурту A.R.M.I.A. Відзначимо, що у колективі неодноразово змінювалися солістки, але Даша залишалася його лідеркою.
Із 2017 року Астаф'єва займається сольною кар'єрою моделі, співачки та блогерки.
Цікаво, що здобула популярність артистка, вигравши титул Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy.
П'ять років зірка зустрічалась з бізнесменом Артемом Кімом, якого підозрювали у розкраданні державних коштів. Цьогоріч пара оголосила про розрив стосунків. За словами співачки, вони залишилися друзями.
Інші новини про зірок:
- Схудла після коми МакSим знялася у відвертій фотосесії (відео).
- Голі та вологі: Måneskin повністю роздяглися для фотосесії.