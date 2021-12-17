Бойфренд alyona alyona у новій пісні зізнався у коханні реп-виконавиці: "Полюбила ж ідіота"

Yoxden присвятив alyona alyona романтичний кліп. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona тривалий час приховувала свого бойфренда, хоч і казала, що її серце зайняте. Згодом вона таки відкрила всі карти - її обранцем виявився молодий тік-токер Yoxden, якого вона називає просто Денисом.
Парочка вже рік перебуває у стосунках. Тож хлопець вирішив присвятити своїй коханій відеокліп на пісню "Будь зі мною". Денис вперше зізнався у почуттях до реп-виконавиці....у кліпі!
Розбійники, улюбльоний вовк уже не хіщнік, але вже майже рік люблю і цілюлю головну пишку-пушку країни. Ніколи б і не подумав, шо отак от трапиться, – написав Денис в Instagram.
За словами хлопця, все сталося через TikTok: "Прийшов на лейбл, допомагати придумувати ідеї, а пішов уже на каву з нею".
Зазначимо, що ролик, знятий у стилі яскравих 90-х. Його Yoxden опублікував на YouTube-каналі.
Сюжет кліпу розповідає про те, як Денис влаштував Альоні романтичний сюрприз. Дівчину на прикрашеному гірляндою жигулі доставили на концерт Yoxden. І от на сцені бойфренд заспівав їй пісню про кохання.
Маю історій на мільйон, закохався в двох Альон – alyona alyona. І тепер концерти вдома, виступає на мене alyona alyona, – йдеться у приспіві.
У треку також тік-токер згадує перше зустріч взимку, і тоді "він розстаяв".
Ми тікаєм від фанатів, всі хотят с тобою фото. А ти йдеш зі мною за ручку, полюбила ж ідіота, – співає Yoxden.
Фоловери оцінили таку ідею Дениса та зазначили, що вони з реперкою – крута пара. Прокоментувала і кліп alyona alyona:
- Дякую тобі за все. Кохаю безмежно.
- Ви такі Круті. Будьте щасливі. Щастя то круто, бережіть його.
- Супер, дуже за вас рада. Чудові, відкриті та позитивні. Обожнюємо.
- Щиро радію. Крутий тандем. Чекаємо дует.
- Чисто краші мого серденька.
- Гарно і без матюків.
Що відомо про обранця alyona alyona?
Відомо, що Денис публікує у TikTok провокаційні смішні ролики. Також він працює у компанії одного з інтернет-провайдерів. З співачкою він познайомився на заході команди лейбла ENKO. Як зізналася сама артистка, вона особисто запросила Дениса до своєї команди, а потім закрутився роман.
Денис запропонував зустрічатися Альоні 14 лютого – у День Святого Валентина.
До речі, раніше реп-виконавиця розповыдала, як почала зустрічатися зі своїм бойфрендом та який сюрприз він їй підготував.