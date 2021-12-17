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Бойфренд alyona alyona у новій пісні зізнався у коханні реп-виконавиці: "Полюбила ж ідіота"

Анастасія Рогожінська
17 грудня, 16:40
Коханий реп-виконавиці виявився ще тим романтиком. Денис не перестає робити сюрпризи дівчині і цього разу присвятив її кліп

Yoxden присвятив alyona alyona романтичний кліп. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona тривалий час приховувала свого бойфренда, хоч і казала, що її серце зайняте. Згодом вона таки відкрила всі карти - її обранцем виявився молодий тік-токер Yoxden, якого вона називає просто Денисом.

Парочка вже рік перебуває у стосунках. Тож хлопець вирішив присвятити своїй коханій відеокліп на пісню "Будь зі мною". Денис вперше зізнався у почуттях до реп-виконавиці....у кліпі!

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Фото: скріншот YouTube

Розбійники, улюбльоний вовк уже не хіщнік, але вже майже рік люблю і цілюлю головну пишку-пушку країни. Ніколи б і не подумав, шо отак от трапиться, – написав Денис в Instagram.

За словами хлопця, все сталося через TikTok: "Прийшов на лейбл, допомагати придумувати ідеї, а пішов уже на каву з нею".

Зазначимо, що ролик, знятий у стилі яскравих 90-х. Його Yoxden опублікував на YouTube-каналі.

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Сюжет кліпу розповідає про те, як Денис влаштував Альоні романтичний сюрприз. Дівчину на прикрашеному гірляндою жигулі доставили на концерт Yoxden. І от на сцені бойфренд заспівав їй пісню про кохання.

Маю історій на мільйон, закохався в двох Альон – alyona alyona. І тепер концерти вдома, виступає на мене alyona alyona, – йдеться у приспіві.

У треку також тік-токер згадує перше зустріч взимку, і тоді "він розстаяв".

Ми тікаєм від фанатів, всі хотят с тобою фото. А ти йдеш зі мною за ручку, полюбила ж ідіота, – співає Yoxden.

alyona alyona та Денис зустрічаються вже рік. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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Фоловери оцінили таку ідею Дениса та зазначили, що вони з реперкою – крута пара. Прокоментувала і кліп alyona alyona:

  • Дякую тобі за все. Кохаю безмежно.
  • Ви такі Круті. Будьте щасливі. Щастя то круто, бережіть його.
  • Супер, дуже за вас рада. Чудові, відкриті та позитивні. Обожнюємо.
  • Щиро радію. Крутий тандем. Чекаємо дует.
  • Чисто краші мого серденька.
  • Гарно і без матюків.
Фото: instagram/yoxden

Що відомо про обранця alyona alyona?

Відомо, що Денис публікує у TikTok провокаційні смішні ролики. Також він працює у компанії одного з інтернет-провайдерів. З співачкою він познайомився на заході команди лейбла ENKO. Як зізналася сама артистка, вона особисто запросила Дениса до своєї команди, а потім закрутився роман.

Денис запропонував зустрічатися Альоні 14 лютого – у День Святого Валентина.

До речі, раніше реп-виконавиця розповыдала, як почала зустрічатися зі своїм бойфрендом та який сюрприз він їй підготував.