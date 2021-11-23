Шлюб Наташі Корольової та Ігоря Ніколаєва зруйнувала російська співачка – ЗМІ

/ Фото: Instagram

Ігор Ніколаєв та Наташа Корольова ніколи не називали причину розлучення. З'являлася інформація про зради композитора, але він ці чутки не коментує. Тепер же у ЗМІ з'явилася інформація, Корольова та Миколаїв розлучилися через російську співачку Діану Гурцьку.

Як пише kp.ru, музикант активно просував молоду артистку і написав їй хіт "Ты здесь" не по душевній доброті, а тому що між ними спалахнула пристрасть . На той момент Ніколаєву було 40 років, а Гурцькій – 22 роки.

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Ігор Ніколаєв та Діана Гурцька / Фото: Instagram

Співачка спростовує чутки про роман із композитором. За словами Гурцької, Ніколаєв просто перейнявся до неї співчуттям. Композитор вирішив допомогти незрячій дівчині підкорити шоу-бізнес.

Діана Гурцька та Ігор Ніколаєв спілкуються і зараз. Співачка стала гостею на нещодавньому концерті музиканта. До речі, Наташі Корольової у списку запрошених не було, але вона прийшла на концерт колишнього чоловіка та виконала один із хітів.

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