Бред Пітт зізнався у коханні колишній нареченій Гвінет Пелтроу

Секс-символ Бред Пітт може похвалитися романами із найкрасивішими жінками у Голлівуді. І якщо з Анджеліною Джолі актор досі судиться через опіку над дітьми, то з іншими екс-коханими у Пітта дружні стосунки.

Так, нещодавно Пітт поспілкувався зі своєю колишньою нареченою Гвінет Пелтроу у її блозі Paltrow's Goop. Під час бесіди акторська парочка заговорила про почуття один одного.

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Гвінет згадала, що її покійний батько Брюс схвалював стосунки доньки з Піттом, але, на жаль, до шлюбу так і не дійшло.

Я нарешті знайшла Бреда, за якого мала вийти заміж. Мені знадобилося лише 20 років, – пожартувала Пелтроу, натякаючи на свого чоловіка, режисера Бреда Фелчака.

Екс-бойфренд тільки порадувався за щастя акторки та зізнався, що вона йому дуже близька.

Це чудово, що ти тепер друг. І я люблю тебе, – сказав Бред Пітт Пелтроу.

Гвінет відповіла актору взаємністю і теж сказала, що любить його.

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Гвінет Пелтроу та Бред Пітт

Нагадаємо, що роман Бреда Пітта та Гвінет Пелтроу розпочався у 1994 році під час зйомок фільму "Сім". Через два роки пара заявила про заручини і весь Голлівуд завмер, чекаючи пишної урочистості. Проте весілля так і не відбулося – 1997 року Бред і Гвінет оголосили про розлучення. Пізніше акторка зізналася, що не була готова до шлюбу.

Раніше ми розповідали, що Анджеліна Джолі вирішила підставити Бреда Пітта.