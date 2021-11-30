Брежнєву порівняли з Бузовою через вокал: Голосу немає, а тепер і краса йде

Віру Брежнєву розкритикували за спів. / Фото: instagram.com/ververa

Цього разу, Віра Брежнєва, яка відверто розповіла про свій кастинг до гурту "ВІА Гра", виступила на шоу "Вечірній Ургант", де виконала ремейк знаменитої пісні тріо "Не надо".

Однак після виступу на знаменитість обвалився шквал критики в Мережі. Фоловери не оцінили вокал артистки та заявили, що "нічого не змінилося".

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Зазначимо, що на сцені Брежнєва з'явилася у чорному обтягаючому топі та блискучих штанах палаццо. Свій образ зірка доповнила чорним капелюхом і аксесуарами – браслетом, ланцюжком та сережками. Також Віра зробила природній мейк.

Віра Брежнєва виступила на шоу "Вечірній Ургант". / Фото: Скріншот з YouTube

Втім, у центрі уваги опинився аж ніяк не зовнішній вигляд співачки, а її голос.

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Так, після виконання треку Брежнєва нарвалася на гостру критику від шанувальників. Звісно були і ті, хто підтримав артистку, однак більшість висовили обурення:

Не треба, не треба, кров з вух.

Бек-вокалістки завжди за неї співали, нічого не змінилося. Слухати її неможливо.

Аранжування вогонь, а голос як у караоке.

Голосу немає, а тепер і краса йде. Ось що буває, коли стаєш зіркою через ліжко.

За стільки років можна навчитися співати, ну хоч якось. Це зовсім все погано.

Іспанський сором.

Жах який. Ні голосу, ні слуху!

Вже в Меладзе фантазія закінчилася, ремейки переспівуються.

Безголоса, а ще Бузову засуджуємо!

Їй потрібен дует із Бузовою.

Образ Лободи повторює.

Цікаво, борщ вона так само варить погано, як і співає?!

Додамо, що знаменитість опублікувала відео з власного виступу у своєму Instagram-акаунті. Примітно, що в коментарях під дописом фоловери залишили позитивні відгуки:

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Ідеальна. Класно вийшло.

Вогонь!

Голос гарний.

Віро, ви найкраща!

Фото: скріншот instagram/ververa

Коротко про співачку

З 2003 до 2007 року Віра Брежнєва (справжнє прізвище – Галушка) була учасницею "ВІА Гри". Після виходу з колективу вона розпочала сольну кар'єру. Серед відомих хітів – "Доброго ранку", "Кохання врятує світ", "Рожевий дим", "Близькі люди" та інші.

Співачка виховує двох доньок Софію та Сару від попередніх двох стосунків.

Зараз зірка заміжня за продюсером Костянтином Меладзе. Вони одружилися у 2015 році в Італії. Спільних дітей у них немає.

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