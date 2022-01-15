Британський прем'єр Борис Джонсон вибачився перед Єлизаветою II за вечірку в день похорону її чоловіка

Джонсон вибачився перед королевою за скандальну вечірку / Фото: Getty Images, Twitter: VictoriaJonesPA

Офіс Бориса Джонсона вибачився перед Букінгемським палацом за дві вечірки, влаштовані в урядових установах Великої Британії напередодні похорону принца Філіпа, пише PEOPLE.

Співробітники резиденції глави уряду Великої Британії гуляли 16 квітня 2021 до глибокої ночі. Того дня була оголошена національна жалоба, а королівська родина готувалася до похорону герцога Единбурзького.

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Представник Бориса Джонсона назвав "сумним" те, що "подібне" сталося на день жалоби і зазначив також, що прем'єр-міністра на вечірці не було.

Британська королева і прем'єр-міністр Борис Джонсон / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Але це не все. Крім жалоби, у Великій Британії на той момент діяли суворі обмеження через COVID-19, які забороняли збиратися великими компаніями. А за інформацією The Telegraph, одного зі співробітників будівлі на Даунінг-стріт було помічено у найближчому супермаркеті, куди той прийшов запастися вином.

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Нещодавно Борис Джонсон публічно визнав, що був на багатолюдній вечірці на території своєї резиденції у травні 2021 року під час жорсткого локдауну.

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