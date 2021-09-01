Пляшка горілки в день, віра в Бога і гонорари: 5 відвертих зізнань Моргенштерна з інтерв'ю Гордону

Моргенштерн дав інтерв'ю Гордону: п'ять головних зізнань артиста

На інтерв'ю до Дмитра Гордона Моргенштерн прийшов в леопардових шортах і шльопанцях і розповів багато несподіваних фактів про себе. Ми зібрали п'ять найяскравіших зізнань артиста з інтерв'ю.

Про алкоголізм

За словами Моргенштерна, зараз він вже не вживає важкі наркотики. Репер каже, що головні наркотики в його житті зараз алкоголь і нікотин. Артист зізнався, що вживав алкоголь з раннього віку. У 16 років він пив горілку кожен день.

Це найдешевший і найдієвіший напій. По пляшці в день випивав... Я раніше пив, щоб подалі бути від цього життя. Випив – голова відключилася. А зараз я п'ю, щоб сили хмелю і солоду в тебе увійшли, і я це тримаю, не напиваюсь, – каже Моргенштерн.

Моргенштерн напивався до безпам'ятства. Випадок, що запам'ятався найбільше, за словами репера, коли він удома прокинувся голим, у власній калюжі сечі.

Скріншот: YouTube

Про віру в Бога

Говорячи про "зв'язки з космосом", Дмитро Гордон уточнив у Моргенштерна, чи вірить він у вищі сили, в Бога.

Звичайно, я ж тут, я ж вірю в себе, – з іронією відповів репер, а пізніше додав: "Подивіться навколо, до дрібниць. На цей виноградик (вказує на гроно винограду на столику поруч – Ред.), воно само не могло ...".

Про батька

Батька Моргенштерна, Тагіра Валєєва, вже немає в живих. З татом репер бачився лише кілька разів у житті, але дуже тепло відгукується про нього досі. За словами артиста, у його батька було кілька сімей одночасно, тому Моргенштерна виховувала лише мати.

Батько артиста був великим бізнесменом в Уфі. Однак, як каже Моргенштерн, він втратив свої великі статки через зраду товариша. Той напоїв Валєєва і дав підписати папери – відмову від всіх своїх заощаджень і майна. Після цього батько репера пристрастився до алкоголю, а незабаром помер через алкоголізм на тлі депресії.

Батя відмінний. Я його, звичайно, раз п'ять в житті бачив. Але незважаючи на це, я знаю, відчуваю і впевнений, що він мене любив. Він ох*єнний мужик. Ми дуже схожі, спасибі за геніальні гени, – сказав Моргенштерн.

Скріншот: YouTube

Про Україну

Під час інтерв'ю Дмитро Гордон не раз намагався підняти тему окупації Криму, але Моргенштерн відмовився давати точну відповідь на запитання "Чий Крим?". Артист зізнався, що не їздить на окупований півострів, тому що знає – якщо приїде в Крим, в'їзд в Україну йому закритий.

Про українських фанатів він відгукнувся дуже тепло і заявив, що вони набагато краще його російських шанувальників.

Це все одна суцільна столиця кайфу. От чесно, в Україні мені подобається набагато більше, ніж в Рашці, в плані людей. Люди у вас добрі, душевні. Я не знаю, як це вийшло. Хоча, можливо, здогадуюся", – заявив репер.

Скріншот: YouTube

Про гонорари

Свій перший мільйон доларів Моргенштерн заробив в 22 роки. Зараз артистові 23. За словами Моргенштерна, найбільший гонорар за виступ – 60 тисяч євро.

На запитання про те, чи вважає Моргенштерн себе багатою людиною в фінансовому плані, артист відповів:

Я, як мінімум, не дивлюся на цінники, – заявив Моргенштерн.

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Дивіться повне інтерв'ю Моргенштерна: