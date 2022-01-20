Бузової – 36, а Волочкової – 46! Що пов'язує двох найскандальніших жінок шоу-бізнесу?

Волочкова та Бузова святкують день народження / Фото: Instagram

Сьогодні, 20 січня, Ользі Бузовій виповнюється 36 років, а Анастасія Волочкова святкує свій 46-й день народження. Може дата народження, може знак Зодіаку так вплинули, та балерина й співачка насправді мають більше спільного, ніж здається.

П'яні витівки

Варто заговорити про скандали "під градусом", як тут же згадуються Оля та Настя. Так сталося, що на рахунку Волочкової не одна п'яна витівка. Бузова від своєї зоряної колеги не відстає. Обидві зірки потрапили до епіцентру скандалу напередодні дня народження.

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Так, Бузова регулярно з'являлася напідпитку в "сторіс" Клави Коки на відпочинку в Куршевелі. Шанувальники були шоковані поведінкою співачки і написали їй безліч гнівних повідомлень через регулярні проблеми з алкоголем.

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А за свої висловлювання у нетверезому стані Анастасія Волочкова взагалі потрапила до відділення поліції. Днями прима-балерина влаштувала п'яний скандал з бортпровідниками і відмовилася надягати маску.

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Раніше Анастасію вигнали з готелю у Туреччині через пияцтво. Балерина, хильнувши, лаялася з персоналом, вигукувала нецензурні висловлювання і взагалі поводилася неадекватно.

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До слова, і Бузова, і Волочкова не визнають той факт, що мають проблеми з алкоголем і заперечують свою неадекватну поведінку.

Спільні вороги

За скандальну поведінку багато знаменитостей критикують Волочкову та Бузову. Як з’ясувалося, іменинниці мають спільних ворогів.

Ксенія Собчак

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Про те, що Ксенія Собчак гостра на язик співрозмовниця і той ще інтерв'юер, знають усі. На журналістський гачок Собчак примудрилися втрапити обидві зірки.

Про ворожнечу Собчак та Волочкову відомо ще з 00-х, коли балерина вкрала у журналістки коханого-нафтовика. Через багато років Ксенія вирішила закопати сокиру війни та запросила Анастасію на інтерв'ю.

Інтерв'ю вийшло з великим скандалом – у розмові Волочкова наговорила зайвого і звинуватила ведучу в тому, що та знімала її прихованою камерою. Балерина навіть заявилася до студії Андрія Малахова, щоб поскаржитися на злісну Собчак, проте та заявила – все було чесно.

Після візиту Ольги Бузової в гості до Ксенії співачка ще довго виправдовувалася за свої неоднозначні відповіді та раптові сльози через прості запитання.

Лєра Кудрявцева

Ще одна блондинка, з якою не склалася дружба Волочкової та Бузової – Лєра Кудрявцева. У Анастасії справа знову в інтерв'ю, де її знову запитали не про те.

Прима була гостею програми "Секрет на мільйон", де Кудрявцева була ведучою. В одному з питань Лєра поцікавилася особистим життям балерини й запитала, чому ж Анастасія сама. Це обурило Волочкову і та відповіла, що такі слова ведучої не більше, ніж заздрість.

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Неприязнь Бузової до Кудрявцевої почалася після того, як ведуча мала необережність висловитися про гала-вечір премії "МУЗ-ТВ". Кудрявцева сказала, що вечір був прекрасним, та заважало "одне непорозуміння", натякнувши на співачку. З того часу між двома блондинками, як кішка, пробігла.

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Не склалося з коханням

Не склалися зірки в обох селебрітіс і з коханням. За плечима балерини кілька гучних романів з заможними чоловіками. Головним чоловіком свого життя Волочкова називає Сулеймана Керімова, з яким вона зустрічалася упродовж кількох років.

Пара була настільки щасливою разом, що вже запланувала дитину, та коли Волочкова завагітніла їм довелося розлучитися. Досі точної причини ніхто не знає, адже балерина завжди озвучує різні версії. Після Керімова у Волочокової було багато романів, але побудувати щасливий шлюб із кимось із обранців їй досі не вдалося.

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Схожа історія трапилася і в Бузової. Співачка була абсолютно щасливою у шлюбі з футболістом Дмитром Тарасовим. За 4 роки спільного життя пара також неодноразово говорила про дитину, але не склалося. Напруження між колишнім подружжям існує досі, адже нещодавно Ольга гостро висловилася на адресу колишнього .

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Критикують у кар'єрі

Обидві блондинки всю свою кар'єру намагаються довести всім, що варті зіркових софітів. Волочкова неодноразово критикувалася за те, що вона занадто "велика" для балету, а Бузову звинувачують у відсутності голосу. Для дівчат тема кар'єри стала загальним болем, адже як би вони не намагалися, хейтери все одно кажуть своє.

Зараз Волочкова давно не танцює на сцені театру та взагалі зіпсувала всі стосунки з керівництвом Великого. Образа на те, що її вважають не талановитою балериною, досягла того, що зараз вона присвячує матюки культурному закладу.

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Ольга Бузова хоч і має велику аудиторію та фан-ком'юніті не змогла домогтися звання "кращої співачки". Багато хто вважає, що її вокальна кар'єра не більша, ніж хайп і бажання порадувати публіку своєю бездарністю.

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Що чекає Волочкову та Бузову?

Як заведено у день народження, потрібно щось побажати. Так от і ми вирішили не залишитися осторонь. Вирішили запитати у астрологів, що чекає див попереду, адже знак Зодіаку у них один – Козеріг.

У 2022 році Волочкову та Бузову явно чекають зміни у творчому плані, і для наших іменинниць це буде дуже доречним. Саме на творчості варто сконцентрувати свої сили двом зіркам, шукати натхнення та проявляти себе у нових починаннях.

Так що не дивуйтеся, якщо Волочкова раптом заспіває, а Бузова – сяде на шпагат :)

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Раніше ми писали про те, що мати Ольги Бузової відповіла на питання про пластичні операції дочки , а Волочкова у день народження показу свої дитячі фото .