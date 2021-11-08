Перелом черепа, шви: на композитора KAZKA напали у під'їзді його будинку (фото)

Музичного продюсера побили біля будинку / Фото: Инстаграм
Про сумний інцидент музикант розповів на своїй сторінці у соцмережі. До публікації він прикріпив кілька фото, на яких видно, що чоловік зараз перебуває у тяжкому стані – у нього перебинтована голова та шви на підборідді, до того ж зір продюсера теж постраждав – він майже нічого не бачить одним оком.
Хірург сказав, що з такими травмами зазвичай до лікарні приїжджають уже у комі, – написав композитор.
Також він розповів, що незважаючи на критичний стан, його не госпіталізували швидко. Лікарі почали надавати допомогу набагато пізніше після нападу:
Але ми з Діаною ще 12 годин після травми їздили всім Києвом, робили обстеження, комп'ютерну томографію і все інше, – повідомив Микола в Instagram.
Журавльов докладно не описав саму ситуацію – кому і навіщо це було потрібно залишається невідомим.
Микола Журавльов створює музику для відомих російських та українських виконавців. Він написав багато хітів популярного колективу KAZKA.
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