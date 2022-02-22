Колишня дружина Олександра Пономарьова показала засмаглі ніжки на відпочинку у Мексиці

Вікторія Мартинюк відпочиває у Мексиці / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Вікторія Мартинюк після розлучення з Олександром Пономарьовим стала успішною бізнес-мамою . Наразі екс-дружина артиста відпочиває у Тулумі, в Мексиці.

У своєму Instagram-акаунті бізнес-леді поділилася серією пляжних фото, на яких показала струнку фігуру та підтягнуті засмаглі ніжки.

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Вікторія Мартинюк показала себе на пляжних фото

Вікторія приміряла на себе образ справжньої мексиканської красуні та зробила на тілі тимчасові сріблясті тату та надягла пляжне плетене вбрання.

Екс-дружина Пономарьова показала, як відпочиває у Мексиці

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Довгий час Мартинюк не з'являлася у соціальних мережах, чим дуже стривожила своїх шанувальників. Нова публікація порадувала фоловерів Вікторії, а сама блогер ще не вирішила чи варто повертатися в соцмережі або поки що насолоджуватися відпочинком без них.

Скріншот – instagram.com/viktoria_chekurda/

Але коментатори запевняють, що Вікторії настав час повертатися в "інстаграмне" життя і вони вже встигли "втратити" його у своїй стрічці.

"Час!"

"Вау! З поверненням!"

"Де ви пропадали?"

"Який приємний сюрприз!"

Скріншот – instagram.com/viktoria_chekurda/

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