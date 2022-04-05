Колишній чоловік Анастасії Заворотнюк назвав причину та винуватця її хвороби

Олаф Шварцкопф і Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, скриншот

Вже тривалий час Анастасія Заворотнюк бореться з важкою хворобою, яка усунула акторку від зовнішнього світу. Про стан зірки серіалу "Моя прекрасна няня" періодично розповідає її дочка Ганна. Нещодавно дівчина опублікувала рідкісне фото з мамою на честь її 51-річчя.

Багатьох шанувальників актриси цікавить, що стало причиною такого стрімкого згасання Анастасії. Своєю версією поділився її перший чоловік Олаф Шварцкопф.

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За його словами, серйозно вплинути на здоров'я акторки міг викидень, після якого подружжя і розлучилося.

Ми поїхали до Астрахані. Але перед поїздкою вона попросила завести її кудись. Її не було пів години. Я розумію, їй там щось дали чи зробили, а потім трапився викидень, – поділився Шварцкопф.

Надалі зірка кіно мала проблеми зі здоров'ям, а народження трьох дітей стало серйозним випробуванням, адже вперше, народжуючи доньку Ганну, актриса ледь не померла.

Також перший чоловік актриси запевняє, що спровокувати хворобу Анастасії могли регулярні побої другого чоловіка Дмитра Стрюкова. Сама Заворотнюк після розлучення з московським бізнесменом зізналася, що він періодично піднімав на неї руку.

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Раніше донька онкохворої Анастасії Заворотнюк розповіла, що зараз з актрисою.

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