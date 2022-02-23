Cardi B заговорила про агресію Кремля проти України: "Ця хр*нь тільки все ускладнила"

Cardi B висловилася про загострення ситуації в Україні / Фото: instagram.com/iamcardib

Ми вже чули реакцію українських зірок на погрози московської влади, наразі цю ситуацію обговорила Cardi B. Так, співачка заявила, що підтримує мир і громадян, які дійсно страждають від цієї ситуації.

Хотілося, щоб ці світові лідери перестали фантазувати про владу й подумали про те, які громадяни дійсно страждають. Крім того, весь світ перебуває в кризі. Війна, санкції, вторгнення мають бути останнім, про що мають турбуватися ці лідери, – поділилась Cardi B у Twitter.

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Зірка додала, що не стає ані на бік НАТО, ані на бік Росії. Вона – за мирних громадян, які не хочуть ні війни, ні кризи, ні військового вторгнення.

Насправді я хочу сказати багато чого, але робитиму свою справу. Часом мені здається, що я маю таку велику аудиторію, що коли я скажу неправильні речі, мене можуть вбити, – зауважила Cardi B.

Cardi B стала жінкою року за версією Billboard / Фото: instagram.com/iamcardib

Артистка наголосила, що весь світ зараз у кризі і це впливає не лише на Америку, а й на весь світ.

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Ця хр*нь тільки все ускладнила, тож я просто дуже роздратована цим. Мені дуже хотілося б, щоб всі світові лідери зараз просто дійшли логічного рішення, – додала співачка.

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