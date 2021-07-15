Чим завершився скандал з оголенням Jerry Heil і Анни Трінчер в Instagram

Дівчата одна за одною "злили" в Мережу скріншоти їхнього особистого листування, в якому ділилися відвертими фото. Чим закінчився скандал та чи був це звичайний піар – дізнайтеся далі

Скандал Анни Трінчер і Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/annatrincher_official

Співачка Jerry Heil, яка разом з Віктором Павліком і Мішею Романовою увійшли до першої десятки суддів шоу "Співають всі", опублікувала в соцмережі скриншот листування зі своєю колегою, акторкою і співачкою Анною Трінчер. На знімку було видно, як Аня радилася з Jerry Heil щодо публікації своїх відвертих фото в Instagram. Як в результаті виявилося, скрін листування був виставлений в соцмережу випадково, проте на той час Анна Трінчер встигла "помститися" колезі, опублікувавши і її відверті фото зі скріншота їхнього чату. Після цього дівчата видалили свої публікації, але чи примирилися вони в підсумку – залишається інтригою.

З чого почався скандал?

У Instastories Jerry Heil з'явився скріншот її листування з Анею Трінчер, яка запитувала, чи подобаються їй її нові фото. Анна не могла визначитися, чи варто публікувати подібні фото в соцмережі, а Jerry Heil своєю чергою натякнула, що вони занадто відверті.

Поки Jerry Heil була на зйомці, Анна Трінчер обурювалася, чому її колега опублікувала цей скрін. Не маючи змоги зв'язатися з Jerry Heil, Анна Трінчер на емоціях теж опублікувала скріншот їхнього листування – тільки цього разу вже з відвертими фото самої Jerry Heil.

Анна Трінчер і Jerry Heil поскандалили через "злив" фото одна одної / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/annatrincher_official

Jerry Heil пізніше пояснила в Instastories, що не розуміє, як цей знімок з екрану потрапив у Мережу, і попросила Анну Трінчер "не кіпішувати".

Jerry Heil про скандал з Анною Трінчер / Фото: instagram.com/thejerryheil

Як відреагувала Анна Трінчер?

Вже наступного день Анна Трінчер прокоментувала те, що сталося, в Instastories.

Я знаю, що я дуже емоційна. Я багато чого можу зробити на емоціях. І в підсумку я виявилася винна в тому, що наше особисте листування з Яною було злите через її Instagram і тепер її підписники мене хейтять. Навіщо я зробила те ж саме? Тому що я не знала, як відреагувати. Людина не брала годину слухавку, не відповідала абсолютно ніде і я відчула несправедливість. Тому вчора у мене стався емоційний зрив, – сказала Анна Трінчер.

Анна Трінчер про скандал з Jerry Heil / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Багато шанувальників після цього запідозрили, що скандал Jerry Heil і Анни Трінчер був всього лише піаром. Сама ж Анна Трінчер натякнула в Instastories, що додала популярності Jerry Heil і прикріпила скріншот аналітики.

Скріншот Instagram

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