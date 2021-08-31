Найгарячіші образи Ані Лорак для Нової хвилі: ТОП від співачки (фото)

Ані Лорак показала свої яскраві образи з "Нової хвилі" / Фото: instagram.com/anilorak

Днями Ані Лорак і Сергій Лазарєв презентували спільну пісню на "Новій хвилі" в Сочі. Тоді на сцену співачка вийшла в елегантній і досить закритій білій сукні.

Але, схоже, це не найулюбленіший аутфіт зірки на конкурсі. Тому що в Instagram Лорак зібрала свої інші вбрання з червоної доріжки і вечірок "Нової хвилі".

Перше – довга золота сукня з вирізом і декольте.

Ані Лорак на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/anilorak

Другий лук – синє ультраміні і босоніжки на платформі. Ідеально для афтерпаті.

Ані Лорак на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/anilorak

Третій образ – чорний ромпер з декольте і нічого зайвого.

Ані Лорак на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/anilorak

І останнє вбрання з ТОПу Лорак – смілива срібна міні сукня, в якій вона вийшла на сцену.

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Ані Лорак на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/anilorak

Який образ Ані Лорак вам подобається найбільше? Золота сукня Коротка синя сукня Чорний ромпер Срібне міні

Раніше на "Новій хвилі" Ані Лорак розповіла в інтерв'ю про плани на майбутнє – вже в новому сезоні вийде її повноцінний альбом, а також пісня, записана українською.

Перед тим, як відправитися на "Нову хвилю" в Сочі, Ані Лорак вперше за багато років виступила в Україні. На двох концертах в Одесі були sold out.

Навесні Ані вперше за довгий час побувала на українській радіостанції, де презентувала свою пісню "Наполовину".

Відомий продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про її виступи в Росії:

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