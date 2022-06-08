Чотирирічна донька Ольги Фреймут намалювала Путіна: Чорт уже поряд (фото)

Ольга Фреймут показала несподіваний малюнок доньки / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймт рідко ділиться фотографіями з молодшими дітьми. Лише недавно у день народження сина телеведуча поділилася спільним знімком з підрослим Валентином.

Водночас зіркова мама з радістю ділиться досягненнями своїх спадкоємців. Так, у своєму Instagram-аккаунті Фреймут показала несподіваний малюнок своєї чотирирічної дочки Євдокії.

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Моя Євдокія принесла зі школи вчора путіна. Чорт уже поруч, – написала Фреймут.

Скріншот – instagram.com/freimutolia

У молодшій школі дівчинка намалювала Путіна. Як зазначила телеведуча, попри свій юний вік, Євдокія вже розуміє, де криється справжнє зло. Свої емоції Євдокія вихлюпнула на папері.

Малюнок був весь зім'ятий, наївний прояв дитячої ненависті, – додала телеведуча.

Нагадаємо, що телеведуча Ольга Фреймут виховує трьох дітей. Син Валентин (п'ять років) та донька Євдокія (чотири роки) народилися у шлюбі з телевізійним продюсером Володимиром Локотком. Старшій дочці Златі Мітчелл, яку народила у стосунках з британцем Ніллом Мітчеллом, виповнилося 16 років.

Ольга Фреймут із сім'єю / Фото: instagram.com/freimutolia

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Нещодавно 16-річна донька Ольги Фреймут показала свого бойфренда з Каліфорнії і похвалилася пишними формами в мінісукні.