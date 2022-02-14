Член правління Суспільного Лодигін виправдався за те, що назвав Kalush Orchestra людьми з гір

Ярослав Лодигін прокоментував свій вислів про Kalush Orchestra / Фото: YouTube, kalush.official

Так, після виступів усіх учасників у суперфіналі конкурсу Ярослав Лодигін, який був одним із членів журі Нацвідбору, висловився про номер Kalush Orchestra так:

Мені здається, що ми вже кілька разів представлялися як українці – такі люди з лісів, люди з гір у цьому випадку. І мені здається, настав час іншої репрезентації.

Користувачі Мережі обрушилися хвилею хейту на Лодигіна. Його також звинувачували в упередженості та необ'єктивності.

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Ярослав Лодигін пояснив свої слова про виступ Kalush Orchestra / Фото: YouTube

Під час прес-конференції з Нацвідбору на "Євробачення-2022" Ярослав Лодигін кілька разів виправдався за свою гучну цитату.

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Він наголосив, що його оцінка багатьом здалася некоректною і вибачився перед тими, кого його слова зачепили.

Я припускаю, що мені не вистачило точності у формулюванні. Звичайно, я говорив не про якісь етнічні, регіональні чи будь-які інші географічні фактори, які перешкоджають тому чи іншому учаснику представляти Україну на "Євробаченні", – сказав Лодигін.

Він додав, що оцінював групу як продюсер, що його думка суб'єктивна і стосується насамперед його бачення, як номер може представити Україну на міжнародному конкурсі.

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На питання про те, чому подібної претензії не було щодо Alina Pash, стиль якої дуже схожий зі стилем Kalush Ochestra, Ярослав Лодигін ще раз наголосив, що його слова – не про географічну приналежність артиста.

Гори та ліси – це скоріше моя метафора, за допомогою якої я намагався пояснити моє сприйняття того, що побачив... Мені здається, кілька разів, починаючи з 2004 року та номеру "Дикі танці", ми вже показували себе з того боку, який ближче до тих творчих рішень, які були в номері Калуша, – додав член правління Суспільного.

Ярослав Лодигін також зізнався, що готовий піти у відставку, оскільки через скандальний фінал Нацвідбору в його бік надходять сигнали недовіри до його роботи.

Раніше Суспільне пояснило помилку під час Нацвідбору на "Євробачення-2022".