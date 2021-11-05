Що відомо про чоловіка Лободи – відверте визнання співачки

Світлана Лобода розповіла про батька молодшої доньки Тільди / Фото: YouTube

Лобода довгі роки не давала великих інтерв'ю, в яких чесно відповідала на питання, які цікавлять її фанатів. Маша Єфросиніна запросила у гості зірку для свого нового випуску YouTube-шоу "Іспит", ми його подивилися, і за традицією зібрали для вас все найцікавіше у цьому матеріалі.

Найпопулярніший запит про Лободу стосується навіть не самої співачки, а її молодшої доньки – хто батько Тільди?

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Світлана Лобода зі своєю молодшою донькою Тільдою / Фото: instagram.com/lobodaofficial

LOBODA не приховує, що щаслива у стосунках. І в інтерв'ю вона зізналася, що її обранець старший за неї і з ним вона почувається слабкою, ніжною жінкою:

Так, поряд із ним почуваюся дівчинкою. Він старший за мене. Він дуже мудрий, розуміє і може мене укутати своєю турботою.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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З приводу обручки на безіменному пальці Світлана все ж промовчала. А на запитання Єфросиніної, чи не цей чоловік батько Тільди, LOBODA сказала:

Я волію не говорити ні про що особисте, та обов'язково це зроблю, коли відчую, що готова. На цей момент мені не хочеться пускати в своє життя сторонніх людей, які обговорюватимуть, засуджуватимуть і коментуватимуть...

На запитання, чому співачка досі не показує обличчя молодшої дочки, Лобода відповіла, що Тільда ще занадто маленька.

Дивіться повне інтерв'ю Світлани Лободи Маші Єфросініній:

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