Міс Україна 2021: гайд по Instagram переможниці – Олександри Яремчук

Олександра Яремчук стала "Міс Україна-2021" / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

За звання найкрасивішої українки боролося 25 дівчат, але бажаний титул і ексклюзивну корону вартістю три мільйони доларів отримала 22-річна Олександра Яремчук.

Що відомо про переможницю "Міс Україна-2021"

Олександра Яремчук народилася у Вінницькій області. Зараз дівчина живе в Києві.

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Закінчила Київський економічний університет за спеціальністю "Менеджмент бізнес організації". "Міс Україна-2 021" більше 10 років займалася танцями і не уявляє свого життя без спорту.

Олександра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Олександра Яремчук активний користувач Instagram . Дівчина любить подорожувати і з задоволенням ділиться в соцмережах фото з різних країн.

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Олександра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Олександра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Олександра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

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"Міс Україна-2 021" Олександра Яремчук стверджує, ніколи не робила ін'єкцій краси .

Ніколи не робила губи і інші уколи. Мій максимум у косметолога – чистка і догляд, – розповіла у себе в Instagram Олександра, відповідаючи на запитання підписників.

Олександра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

У Олександри є домашній улюбленець – мальтіпу на ім'я Шері. І судячи з фото, вона намагається вихованця всюди брати з собою.

Instagram

Instagram

Instagram

Олександра не уявляє свого життя без спорту. Так що безліч типових фото в спортзалі для Instаgram у "Міс Україна-2021" вистачає.

Instagram

Instagram

Instagram

Нагадаємо, вже в в грудні цього року Олександра Яремчук представить нашу країну на міжнародному конкурсі краси Miss World в Пуерто-Ріко.

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