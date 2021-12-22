Що не так із номінацією Тіни Кароль на YUNA -2022? Пояснення експертів

Ігор Панасов та Олег Боднарчук висловилися щодо номінації Тіни Кароль на YUNA -2022. / Фото: instagram.com/tina_karol, ipanasov, olegbodnarchuk

Днями стало відомо, хто ж з українських зірок може отримати статуетку YUNA -2022. Найбільшу кількість номінацій отримали TVORCHI, KALUSH та Wellboy.

А ось попдіву Тіну Кароль номінували лише в одній категорії – "Найкраща виконавиця". Артистка залишилася незадоволеною таким рішенням і самостійно розподілила свої творчі здобутки року за категоріями.

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Тіну Кароль номінували на YUNA в одній категорії. / Фото: instagram.com/tina_karol

Тож, чи справедло вчинив Комітет премії, номінувавши артистку лише в одній категорії – у коментарі "Сьогодні" пояснили режисер Олег Боднарчук та директор з розвитку премії YUNA Ігор Панасов.

Боднарчук вважає, що Тіна Кароль правильно вчинила, висловивши незгоду з номінаціями щодо неї, адже "цього року вона була максимально активна".

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Ми всі помітили зміну іміджу, сміливі експерименти в творчості, провокативні пісні, яскраві відео і супер шоу на ATLAS WIKEND. Якщо ви запитаєте мене, як професіонала, яке з номінованих шоу найдорожче, найскладніше, найвидовищніше, найіноваційніше – безумовно це шоу "Красиво" Тіни Кароль. Зусилля витрачені на створення цього перформансу – безпрецедентні, – ділиться з нами режисер.

Олег Боднарчук розповів про зміни регламенту. / Фото: olegbodnarchuk

Також Боднарчук і висловився щодо регламенту YUNA. За його словами, вже після оголошення номінантів він змінювався. Режисер зробив скріни регламенту до та після корективів і пояснив, що власне поправили у документі і чому Кароль більше не номінували у ніших категоріях.

Регламент YUNA. / Фото: скріншот

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За словами Олега, спочатку організатори казали, що фестивальні сольні виступи не підлягають до номінування у премії, але у регламенті на сайті про це жодного слова не було.

Тобто фестивальний виступ міг би бути номінований. Якби формуванням лонглиста займалися фахівці, то вони не могли б не звернути уваги на шоу Тіни. Але проблема полягає ще й у тому, що за цим регламентом до номінацій могли б потрапити ще деякі значні концерти цього року, тому що і "Незалежність в нашій ДНК" і ще багато інших підходять до формулювання: "…музичні концерти", "шоу українських артистів…". Натомість два номінанта з п’яти у номінації "Найкраще концертне шоу" виявилися там досить випадково - це Макс Барських з ремейком на своє ж шоу 2018 року, де була змінена тільки назва і Артем Пивоваров, акустичний концерт якого, не є шоу, оскільки не має ознак постановочнсті, а це обов’язкова вимога до жанру саме шоу, – пояснив Боднарчук.

За словами Олега, коли він звернув увагу, що у регламенті не має навіть слова "сольний" і туди могли б потрапити інші помітні концерти 2021 року, то, на диво, на сайті документ змінили.

Регламент YUNA. / Фото: скріншот

Мені, наприклад, стало все зрозуміло , споглядаючи за поведінкою орагнізаторів премії YUNA, оскільки, при впевненості у своїй правоті правила гри по ходу не змінюють. Останній аргумент, який у них залишився, це те, що одразу було вказано, що наявність продажу квитків є однією з умов номінування. За цією умовою, дійсно, шоу "Красиво" не потрапляє в номінанти, але що ми маємо в результаті через цю перепону? Вражаюче шоу Тіни Кароль, інноваційне, сміливе і безпрецедентне, не потрапляє у номінацію. А остання свіжа версія регламенту так виписана, начебто навмисно формулювали правила проти потрапляння саме цього шоу у шорт-лист премії, – додав Боднарчук.

На думку режисера, ключовою причиною такої халатності саме в цій номінації є склад ради із 75 експертів, які мають більше відношення до радіо і розуміються більше на музиці, ніж на візуальній творчості.

Водночас Ігор Панасов зазначив, що в лонг-листах Тіна Кароль була представлена у декількох категоріях, але експерти YUNA потужно підтримали її лише в номінації "Найкраща виконавиця".

Ігор Панасов прокоментув номінацію Тіни Кароль. / Фото: ipanasov

Це одна з найпрестижніших нагород YUNA, тому, на мою думку, присутність в ній підкреслює високий статус артистки на сьогодні. Тобто члени журі позитивно оцінили загалом те, що зробила Тіна Кароль за рік, але недостатньо на тлі інших гравців ринку. Чому так трапилося?! Можна дізнатися лише після аналізу думок всіх 75 експертів, які голосували на першому етапі відбору премії, – прокоментував нам Панасов.

Нагадаємо, що найкращою піснею 2021 року за версією YUNA стала "Дежавю" Артема Пивоварова, найкращою виконавицею визнали alyona alyona, а у категорії "Найкращий співак" переміг MONATIK. Дивіться повний список переможців.