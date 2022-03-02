Рома Жолудь підтримав Путіна та назвав фейком докази воєнних злочинів агресора в Україні

Рома Жолудь підтримує вторгнення в Україну / Фото: Інстаграм Роми Жолудя
Колись популярний блогер Рома Жолудь, схоже, вирішив хайпанути і прислужитися владі. На своїй сторінці в інстаграм він відкрито підтримав вторгнення Путіна до України. Він також називає фейками доказ воєнних злочинів російського агресора.
Також Жолудь заперечує правду, говорячи, що не росіяни бомбять наші міста.
Але ти, Ромо, маєш знати, що українці цього не забудуть.
Також серед підтримуючих Путіна – актор Антон Шагін , співак Микола Басков , телеведуча Тіна Канделакі, колишній чоловік Бородіної Курбан Омаров.