Crazy Frog повертається! Коли чекати новий рингтон від культово персонажа

Crazy Frog оголосив про повернення після 12-річної перерви. / Фото: thecrazyfrogofficial
Поки одні гурти розпадаються після 10-річного існування, Crazy Frog — він же "набридлива штука" – повертається. Його можна буде побачити вже 10 грудня 2021 року на YouTube. Напередодні жабеня-співак анонсував повернення у Мережі, проте не всі зрозуміли цього.
Ще у вересні персонаж у Instagram опублікував фото, на якому зображений з кухоним приладдям і допис був підписаний так: "Щось готується". Отже це вже був загадковий анонос повернення культового жабеняти!
Майбутній новий трек Crazy Frog буде натхненний тенденціями TikTok, а також будуть присутні класичні хіти в стилі mash-up, пише BBC.
Музикальний керівник Вольфганг Босс пояснив, що рішення про відродження персонажа викликало інтерес саме на YouTube.
Відзначимо, що офіційне відео на популярний сингл Crazy Frog Axel F було завантажено на потокову платформу в червні 2009 року. З тих пір воно набрало понад 3,1 мільярда переглядів і є 19 найпопулярнішим кліпом в історії YouTube.
Водночас Босс поділився, що нові релізи скоріше всього перейдуть на нове покоління в TikTok.
Коли ми запустили Crazy Frog – TikTok не існувало. Але зараз застосунок надзвичайно важливий. По суті, це платформа номер один для людей, щоб ділитися новою музикою, – прокоментував він.
Дивіться кліп Crazy Frog – Axel F:
Ймовірно, популярний персонаж матиме більш якісні відеокліпи, ніж 20 років тому. А допомогатимуть йому в цьому сучасні фото та відеоінструменти. Які саме – дізнайтесь тут.
Коротко про Crazy Frog
Цей персонаж створив шведський дизайнер Ерік Вернквістом у 2002 році. Права на його рингтони було продано компанії Jamba! у 2005 році для використання у рекламі.
Ця анімація була створена, щоб супроводжувати дивний звуковий ефект, створений 17-річним шведом Даніелем Мальмедалем у 1997 році у спробі імітувати звук двигуна мопеда.
Crazy Frog став широко відомим після кліпу 2005 року на ремікс Axel F. Цей рингтон займав перші місця у рейтингах у Великій Британії, Ірландії, Туреччині, Новій Зеландії, Австралії та багатьох країнах Європи.
Наступні альбоми Crazy Frog – Presents Crazy Hits та другий сингл Popcorn також мали успіх у всьому світі.Персонаж також породив цілу низку товарів та іграшок, а також дві відео-ігри.
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