Квіти біля ніг та крила феї: мама Наталі Корольової знову здивувала образом

Мама Наталі Корольової відзначила день народження / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Вже хто і вміє отримувати задоволення від життя, то це мама Наташі Корольової. Днями їй виповнилося 76 років. І до Мережі, як завжди, потрапили кадри яскравого святкування.

На своїй сторінці у Інстаграм Людмила Поривай опублікувала відео у незвичайному образі. У рожевій сукні з короною на голові іменинниця піднімає келих вина на честь свята. Найбільше шанувальників зірки порадували крила, як у феї.

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На честь особистого свята Людмила Поривай також показала відео привітань та яскравих заходів, зустрічей із рідними та друзями, які вона здійснила за минулий рік. Багато хто зазначає, що мама Наташі Корольової живе своє найкраще життя.

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Нагадаємо, Людмила Поривай зараз живе у США. Вона одружена вдруге, її обранця звуть Ігор, він емігрував до США понад сорок років тому. Відомо, що він один із перших відкрив у Майамі російський ресторан.

Мама Корольової з чоловіком / Фото: instagram.com/mama_luda_star

До речі, сьогодні обговорюють новини про нової коханої Андрія Задворного.

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