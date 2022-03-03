Данилко в прямому ефірі назвав пропагандиста Соловйова "каструлею" та "карлицею" (відео)

Данилко обізвав пропагандиста Соловйова/Фото: колаж: "Сьогодні"

Відомий український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вірки Сердючки, з бомбосховища дав коментар журналістам, а також назвав російського пропагандиста Володимира Соловйова "каструлею".

Це він сказав в ефірі телеканалу "ICTV".

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Данилко обізвав пропагандиста

"У мене сьогодні радісна подія! Як добре, що YouTube забанив цю каструлю, я його називаю каструлею, Володимира Соловйова (російський пропагандист. — Ред.). О Боги, яке щастя! Ця карлиця, що виляє ж*пою, стільки завдала шкоди людям! Нарешті його забанили", — сказав Данилко.

Він зазначив, що впевнений у перемозі України.

Як розпочалася війна?

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у низці міст України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада зробила велику помилку, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже були знищені. Збройні сили України тримають усе під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра нашої землі окупантам. Ворог понесе покарання за свої дії.

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