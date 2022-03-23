Астаф'єва – політикам, які втекли і свої "*опи товсті повивозили": Допомагайте хоча б грошима

Даша Астаф'єва розкритикувала політиків, які втекли з України / Фото: instagram.com/da_astafieva

Відома українська співачка Даша Астаф'єва – одна з тих українських зірок, які активно волонтерять, розуміючи, що їхній внесок у спільну справу всіх українців допомагає наблизити перемогу. Ще зовсім недавно зіркова красуня, колишня зірка обкладинок Playboy, модель та співачка, вела гламурний спосіб життя, а сьогодні вона чистить картоплю для воїнів ЗСУ та всіляко допомагає матеріально. Одна з найвідоміших українських жінок дала інтерв'ю Наташі Влащенко для YouTube телеканалу "Україна 24", чим ми із задоволенням ділимося з нашими читачами.

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Наташа Влащенко запитала Дашу Астаф'єву про те, чи не розглядала вона варіант виїхати з Києва, на що співачка зазначила, що можливість, звичайно ж, була, але вона вирішила залишитися вдома.

Даша Астаф'єва дала інтерв'ю

Я дуже давно знала, що ця війна буде, що все буде так страшно, але чомусь до останнього не вірилося. І, запитуючи себе, куди б я поїхала? Мені нікуди їхати. Мій дім тут, мої рідні тут. Я знаю, що точно повинен хтось залишатися. Але ж не залишатися боягузам, не залишатися ж зрадникам. Вони б і тут теж сиділи б нічого не робили. Я людина з простої сім'ї, мені не страшно виходити, мені за великим рахунком нема чим дорожити – сім'ї немає, дітей немає. Є собаки – собаки зі мною. Теж ходять не бояться, радіють кожному виходу надвір.

Як би не було Даші тяжко, вона намагається триматися та надихати інших людей.

Я максимально намагаюся використати свій якийсь ресурс, піднімати настрій людям. Сама ночами реву, але знімаю смішні сторизи. Заспокоюю людей, слухаю їхні історії, намагаюся іноді допомогти. Я дуже рада, що у мене такі класні друзі. Вони пододавали мене до будь-яких груп допомоги, логістики. І я, звичайно, вражена. У нашій країні дивовижні люди, коли питання ось так вирішуються за 2 секунди. Все настільки швидко і всі так хочуть допомогти один одному. Я не пам'ятаю, щоб таке було у мирний час. Та взагалі в якийсь інший час.

Також артистка прокоментувала той факт, що багато відомих політиків покинули країну в найчорніший момент сучасної історії. Цього вона не може цього зрозуміти і закликає втікачів допомагати зараз хоч би грошима.

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Дуже багато поїхало політиків, які б могли бути тут корисними. Зрозуміло, можна було забрати сім'ї, але в такий страшний для країни час вони бігли просто, як зрадники. Я цього не зрозумію. Я часто роблю пости з якихось зборів, нам постійно щось потрібне, тому я навіть нещадно орудую матом, особливо, хто з*бався, свої морди і дупи товсті повивозили. Давайте скидайте хоча б гроші на якісь потреби, бо весь час щось потрібне. У мене купа друзів у теробороні, постійно щось потрібно, на них просто горять ці піддьовки, одяг, запаски, бронежилети, я постійно веду збори. Я дуже рада, що маю багато класних впливових знайомих, які мені взагалі без розмов допомагають. Іноді це навіть люди, які мене навіть не знають.

Повне інтерв'ю Даші Астаф'євій Наташі Влащенко дивіться далі у відео.

Даша Астаф'єва зараз – порція натхнення!

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Також сьогодні у всіх на вустах той факт, що MOZGI та БЕZ ОБМЕЖЕНЬ підкоригували назви, прибравши латинську Z.

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