Даша Астаф'єва втратила рідну людину під час війни: "Я ніколи не ховала нікого"

У родині Даші Астаф'євої сталося горе / Фото: instagram.com/da_astafieva, Скріншот з YouTube

Співачка та модель Даша Астаф'єва під час війни залишається в Києві та допомагає іншим — вона підтримує людей у віці, щодня готує їжу для наших захисників і чистить мішки картоплі. Зірка каже, що це заспокоює нерви.

Даша дала інтерв'ю Наташі Влащенко для YouTube-каналу Україна 24. Вона заявила, що їхати нікуди не збирається. Ба більше, артистка запевнила, що робитиме все можливе для наближення нашої перемоги.

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Також Астаф'єва поділилась особистим горем: під час війни померла її бабуся. Але Даша, на жаль, не змогла поїхати на похорон. За слови зірки, поховали її бабусю чужі люди.

Мабуть, немає страшніше за те, коли твою рідну людину ховають чужі люди. Ці фото... Бабуся в труні... Я постійно дивлюся, тому що в це так важко повірити. Добре, що вона була хорошою людиною, постійно в церкві допомагала. Я ніколи не ховала нікого, збирала, допомагала, але щоб так... – поділилась Даша в інтерв'ю.

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва поставила на місце Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну. Тимчасом як російські солдати знищують міста України, одеситка розважає свою аудиторію контентом про одяг.

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Ми також писали, що Астаф'єва рознесла на порох російський шоу-бізнес, що підтримує безумство Путіна.

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