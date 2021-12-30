Даша Квіткова зробила пластичну операцію у ексчоловіка Слави Камінської: "Закрила питання з ямочкою"

Даша Квіткова показала себе після пластичної операції. / Фото: instagram.com/kvittkova

Цьогоріч чимало українських селебретіс змінювали свою зовнішність завдяки пластичним операціям. Ще восени блогерка Саша Пустовіт збільшила груди, а ось напередодні Нового року ще одна блогерка Даша Квіткова вдалася до ринопластики.

До речі, обидві дівчини зверталися до відомого пластичного хірурга, ексчоловіка співачки Слави Камінської – Едгара Камінського.

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Дружина телеведучого Нікіти Добриніна зробила пластичну операцію на носі і показалася у Instagram з тейпами. Як пояснила Квіткова, втручання хірурга було необхідністю.

Дружина Нікіти Добриніна вдалася до ринопластики. / Фото: instagram.com/kvittkova

У мене була ямка на носику, яку я завжди заповнювала у космологічній клініці (це одразу відповідь на запитання, чому ви її ніколи не помічали). Мене ніс влаштовував, але часто заповнювати ямочку не можна було. І ось, як справжня дівчина, я вирішила, що зроблю ринопластику, і раз і назавжди закрию питання з ямочкою, – розповіла Дар'я.

Фото: instagram/kvittkova

Водночас сам Камінський додав, що вони змінили лише відблиски і кути кінчика носа, аби він виглядав гармонійним і натуральним. Також лікар пояснив, чому цю ямку на носі небезпечно заповнювати.

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Колоти цю зону філером наповнювачем вкрай небезпечно. Оскільки потрапивши в судину ви можете порушити кровопостачання, також філер руйнує зв'язку в носі, яка відповідає за еластичність і рухливість, – сказав Едгар.

Фото: instagram/kvittkova

За його словами, оточуючі та підписники не помітять різниці, але Даша буде задоволена.

Квіткова зізналась, що ніс їй не дробили, візуально він не змінився, а форма залишилася та сама.

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