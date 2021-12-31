День народження у Новий рік: як Олену Кравець вітають у Кварталі 95 і чи бачиться акторка з подружжям Зеленських

Олена Кравець розповіла про вітання з днем народження від "Кварталу" / Фото: пресслужба

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту "Сегодня" актриса розповіла не тільки про те, як поєднує роботу та материнство, але й поділилася подробицями, які вітання звикла отримувати від "Вечірнього кварталу".

У житті Олени так співпало, що її день народження припадає в розпал Нового року – 1 січня. Буває таке, що актриса зустрічає свято на сцені в компанії колег, тому найчастіше саме вони кажуть їй перші побажання.

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Якщо в ніч із 31 грудня на 1 січня ми працюємо, то хлопчики одразу вітають. Всім присутнім озвучують, що в мене день народження, і дарують стільки букетів, що я їх не можу забрати. Хлопці завжди створюють мені хвилину свята, – ділиться Олена Кравець.

Проте, як зізнається зірка "Вечірнього кварталу", так буває не завжди. Все ж таки Новий рік – сімейне свято і багато хто намагається провести його у колі рідних. Але привітати колегу із вдень народження "кварталівці" ніколи не забувають.

Ми не часто були в мій день народження разом, оскільки знов-таки багато хто їде. Але вітають, дзвонять, пишуть, відправляють подарунки та квіти. Звичайно, це все приємно – одна дівчинка у чоловічому акторському колективі, – розповідає акторка.

Не забувають про поздоровлення і сім'я Зеленських, які вже дуже давно не лише друзі, а й куми з Кравець. Щоправда, часу на особисті зустрічі у старих друзів практично не лишилося.

Відповім питанням: чи залишився час у Олени та Володимира Зеленських на зустрічі з нами? Мені здається, ні. І це зрозуміло, – відповідає актриса на наші запитання про президента.

Докладніше про те, як це зустрічати день народження у Новий рік, бути мамою та дружиною Олена Кравець докладно розповіла під час бесіди з журналістами сайту "Сьогодні". Повне інтерв'ю акторки 1 січня на сайті.

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Раніше Олена Кравець зізналася, що це вона запропонувала дочці жити окремо у 15 років.