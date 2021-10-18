Ми провели день з учасницями "Міс Україна". Ось чим вони жертвують заради перемоги (репортаж)

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Фінал "Міс Україна" відбудеться 21 жовтня. За рахунком – це 30-й конкурс в історії проєкту. Підготовка учасниць до заходу не обійшлася без переїзду у новий "дім". Там вони житимуть 12 днів зі своїми конкурентками та пройдуть різні випробування.

Бо попереду день Х. І мета – корона за 3 млн доларів від Джейкоба Арабо, який робить коштовності для Jay-Z, Дженніфер Лопес, Наомі Кемпбелл та інших зірок. І, звісно, титул про який мріють всі дівчата України.

Реклама

Де живуть учасниці "Міс Україна"?

Кемп знаходиться у заміському комплексі, в селі Пилиповичі, що за 60 км від столиці. За двометровим парканом, куди нас пропустив охоронець, ми побачили 25 учасниць. Якщо ви не організатор конкурсу чи експерт майстер-класу, то вас не пропустять.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Реклама

Бойфренди та батьки хотіли б бути в амплуа фітнес-тренерів чи зіркових тічерів, щоб потрапити на територію.

Територія заміського комплексу нагадує ліс, який допомагає дівчатам абстрагуватися від реалій мегаполісу та зосередитися на підготовці.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Реклама

25 конкурсанток живуть в кімнатах по двоє, де сплять на одному двоспальному ліжку. Хто з ким розділить кімнату вирішувало жеребкування. Марії Мисковій підфартило найбільше, бо витягнула вона 25-й номер, тож живе сама і ліжко в її розпорядженні.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Тут класно: кімната схожа на 4-зірковий готель, а найголовніше – тут тепло та затишно. Я переживала, що буде холодно, – сказала Марія Мискова.

Ексучасниця "Холостяка" Аліна Ляшук у шоці. Вона не була готова ділити з кимось двоспальне ліжко. Бо спершу не очікувала такого! Але – правила є правила.

Кімната конкурсанток й справді нагадує готель. Окрім ліжка там є телевізор, стіл і шафа.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

А ще вбиральня з душем і передпокій з міні-гардеробом.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

І куди ж без виходу на балкон. Треба ж мати місце для натхнення, де можна уявляти себе з короною на голові. Але опісля повертатися до реальності та бігти на тренування.

На території комплексу також є три зали, де проводять тренування з дефіле, фітнесу та майстер-класи з зірковими гостями. Ще є сауна та ресторан, де харчуються конкурсантки.

Як проходить звичайний день учасниць "Міс Україна"?

Графік конкурсанток не всім до снаги. Ранок розпочинається не з кави, а з тренування з коучем, яке заплановане на 8:00. Найважливіше у плані – дефіле учасниць на підборах, де вони вдосконалюють конкурсні номери. Воно триває щонайменше три години щодня.

/ Фото: пресслужба

Словом, за час кемпу вони пройдуть щонайменше 36 годин на підборах. Остання приємна "активність" у графіку – вечеря, яка запланована на 19:00.

Ми прокидаємося о 7 ранку, щоб зібратися на зарядку та бути красивими. Тренування триває 30 хвилин. О 8:45 ми снідаємо та набираємося сил. Бо далі важливий етап дня – репетиція дефіле, яка триває щонайменше 3 години. Далі обід та майстер-класи: сьогодні був лише один, а вчора – три. Опісля перекус та знову тренування. І нарешті – вечеря, після неї ми повертаємося до кімнати та "відключаємося", – сказала конкурсантка Юлія Андрієнко.

Словом, щодня учасниці на ногах щонайменше 11 годин. У графіку часу для відпочинку до 19:00 просто немає. Самі погляньте на тайм-менеджмент, який опублікувала учасниця Марта Резніченко у своєму Insta.

/ Фото: скріншот

Але він можливий. Якщо конкурсантки швидше пообідають чи переодягнуться після тренування, то встигають ввімкнути режим "на чілі". Щоправда, він буде короткочасний, бо мотивація переможе, а режим "відпочинок" буде пріоритетним після конкурсу (22 жовтня).

Буває, що дівчата знаходять 10 хвилин вільного часу, коли майстер-класів за день не три, а один.

До кемпу приїжджають провідні експерти України не лише з б’юті-сфери та моделінгу. Дівчатам читали лекцію експертка з етикету Наталія Адаменко, акторка і телеведуча Дар’я Трегубова та інші.

/ Фото: пресслужба

Як харчуються конкурсантки?

В учасниць є правила, яких вони мають дотримуватися. Одне з них стосується харчування. І в їхньому раціоні немає місця для цукру.

Правильне харчування для нас – перш за все. Цукор у стравах заборонений, як і куріння та вживання алкоголю на території. І, звісно, маємо дотримуватися графіку "суворого режиму" (сміється – ред.), – зауважила учасниця Ірина Джагарова.

Перед поселенням у дівчат перевіряли сумки. На випадок, щоб утилізувати солодощі чи інші продукти, які заборонені в кемпі.

Меню конкурсанток формував місцевий шеф ресторану. Загальний калораж на день – орієнтовно 1400 кілокалорій.

Професійна нутриціологиня Оксана Соколова, яка консультує зірок та політиків українсьного шоу-бізу, провела лекцію дівчатам про правильне харчування.

Професіоналка зауважила, що меню дівчат збалансоване. Але варто апгрейдити сніданок та вечерю для ідеалу. А ще скасувати перекус.

/ Фото: пресслужба

Ідеально для дівчат – триразове харчування. І жодного перекусу. До сніданку я б додала білків та жирів. З вечері забрала хліб, бо вуглеводи після обіду – табу, – сказала експертка.

Словом, представлене меню – це перевірка дівчат на практиці після пройденого матеріалу на лекціях. І про неї вони навіть не здогадуються.

На лекції вони дізналися про основи правильного харчування. Так, ввечері їм дають хліб. Але вони можуть відмовитися заради ідеальних форм та свідомо проаналізувати набір продуктів, – сказала експертка.

Хто не засвоїв урок, то щодня втрачає шанс виграти в номінації за найкращі форми.

Ось так виглядають їхній сніданок, обід та вечеря. Максимальний смаколик в меню – це сухофрукти чи кава без цукру раз на день.

/ Фото: пресслужба

/ Фото: пресслужба

/ Фото: пресслужба

Збалансоване харчування допоможе нам схуднути, а ще оздоровитися, – зауважила Вікторія Гелетюк.

Дівчата пристосувалися до харчування. І називають лише плюси меню. Але впевнені, що в них періодично з’являються думки про піцу чи торт. Цікаво, хто з них перший побіжить в МакДак після фіналу?

Обідають дівчата в ресторані комплексу. В кожної є своє місце.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

В комітету конкурсу трапеза на другому поверсі, куди конкурсанткам вхід заборонений.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Які враження після відвідин кемпу учасниць "Міс Україна"?

Конкуренція у таборі між 25 конкурсантками відчутна. Але вона "розумна" – без підстав одна одної. Бо базується на власній впевненості та мотивації стати коронованою 21 жовтня.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Пристосуватися до модельної реальності не всім вдається легко, бо відсутність смаколиків, ранкові пробудження та щоденні навантаження лише для найвідважніших. Перераховане загартовує конкурсанток, але чи витримають усі до кінця підготовки – інше питання.Наразі дівчата намагаються влитися в ритм, щоб стати найкращою версією себе.

І почувають себе в комплексі, як вдома, де можна все. Коли ми поверталися до входу, щоб їхати в Київ, побачили як по території йшла Єлизавета Мірошніченко у халаті та відвертому костюмі.

Це наш дім. Я можу дозволити собі ходити в такому луці, гуляючи нашим двориком, – сказала вона.

/ Фото: Сьогодні

Дізнайтеся також, як пройшов конкурс "Міс Україна Всесвіт", де перемогла Анна Неплях з Дніпра.