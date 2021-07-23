Дешевий епатаж з клоуном: фанати зацькували MARUV за провокаційні фото з Кіркоровим

MARUV і Кіркоров зробили епатажні фото, але фанати не оцінили / Фото: instagram.com/maruvofficial
У коментарях під фото MARUV і Кікрокорова, які раніше презентували пісню Komilfo, багато фанатів стали жартувати про білу речовину, якою вимазалася артистка і її балет. Крім цього, деякі підписники в цілому обурилися фактом присутності Кіркорова на цих фото.
- Аня (справжнє ім'я співачки – Ред.), куди ти котишся? Що за дешевий епатаж з цим клоуном?
- Філя зайвий. Женіть його.
- Кіркоров..не треба з ним співпрацювати.
- З ним в кадрі все виглядає вкрай вульгарно, вже вибачте.
- Філя вирішив примазатися до слави.
- А з ним реально не комільфо?
Знімки були зроблені за лаштунками російського фестивалю "Жара".
MARUV і Філіп Кіркоров знялися в епатажної фотосесії / Фото: instagram.com/maruvofficial
Фестиваль тривав кілька днів, він пройшов в Москві в червні цього року.
MARUV і Кіркоров на фестивалі "Жара" / Фото: instagram.com/maruvofficial
Раніше MARUV випустила епатажний кліп, в якому облизала величезного черв'яка. Одні шанувальники артистки заявили, що кліп став однією з кращих відеоробіт співачки, а інші зізналися, що відчули огиду при перегляді.
Раніше ми повідомляли, що MARUV анонсувала два концерти в Україні та розлютила соцмережі. Співачка давно гастролює і живе в Росії, але цього літа вона збирається приїхати як мінімум в два міста України.
Дивіться інтерв'ю з MARUV:
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