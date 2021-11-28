Діти Алли Пугачової підготували їй зворушливий сюрприз до Дня матері

Діти зворушливо привітали Аллу Пугачову з Днем матері / Фото: Инстаграм

Максим Галкін часто радує шанувальників кумедними відео із сімейного архіву. Тому діти відомого коміка та Алли Пугачової, яка з'явилася на публіці в елегантному образі, вже давно полюбилися публіці. Фанати вважають, що Ліза дуже артистична, а Гаррі – розумний та вихований.

Сьогодні Максим знову поділився з підписниками відеороликом, на якому Гаррі та Ліза виразно читають вірш Примадонні. Таким чином вони вирішили привітати Аллу з Днем матері.

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Також до них приєдналася онука Пугачової Клава – донька Христини Орбакайте. Діти по черзі прочитали кілька зворушливих рядків.

Від усіх негараздів укриє, Немов парасолька від дощу. Щастя дружить нехай із тобою, Мамо, я люблю тебе, – хором промовили діти Алли та Максима.

Глядачі у захваті від привітання дітей:

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Фото: Instagram

Близнюки Пугачової та Галкіна з'явилися на світ 18 вересня 2013 року. Зіркові батьки душі не чують у них – постійно влаштовують для дітей масштабні вечірки та балують ексклюзивними іграшками. Відомо, що Гаррі та Лізу народила сурогатна мати.

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