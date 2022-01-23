Діти Валерія Меладзе: що відомо про чотирьох доньок та двох синів співака і як вони живуть

У Валерія Меладзе є шестеро дітей / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Раніше ми вже писали про дітей Костянтина Меладзе та їхнє життя. А що відомо про спадкоємців Валерія Меладзе? Не хвилюйтесь, ми вам розкажемо

Валерій Меладзе – батько шістьох дітей! Трьох дочок – Ингу, Софію, Аріну – виконавцю подарувала його перша дружина Ірина Малухіна. Ще двох синів Костю і Луку та доньку Агату народила йому співачка Альбіна Джанабаєва, з якою Меладзе одружений з 2014 року.

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Зазначимо, що Агата з'явилась на світ у квітні 2021 року, тож про крихітку поки що нічого не відомо, так само як і про 7-річного Луку. А от про старших спадкоємців Меладзе ми знайшли інформацію, і готові з вами нею поділитись.

Інга Меладзе – 30 років

Інга не пішла стопами батька. / Фото: Instagram

Старша спадкоємиця, попри те, що виховувалась у музичній сім'ї, ніколи не хотіла піти стопами батька чи дядька. В юності сором'язлива і тиха дівчинка не любила шкільні концерти і відчувала справжні муки, виступаючи на сцені. Натомість з динитсва у Інги була пристрасть до одягу та прикрас – у неї добре розвивалось почуття стилю.

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Освіту донька Меладзе здобула в Кембриджі, але, закінчивши навчання, вона повернулася до Москви, де відкрила власний бізнес, пов'язаний з дизайном прикрас. Як відомо, у 2019-му Інга запустила ювелірний бренд Apeiron.

У 2019-му Інга запустила ювелірний бренд Apeiron. / Фото: Instagram

До речі, у 26 років Інга одружилася з марокканцем Нурі Вергезе, з яким познайомилася в Англії під час навчання. Молодята зіграли пишне весілля у місті Марракеш – свято тривало три дні і про нього не говорили лише ледачі. Проте вже через два роки парочка розлучилась, але ексзакохані зуміли зберегти дружбу.

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Інга була заміжньою. / Фото: Instagram

Вже у 2020 році Інга закрутила роман з креативним директором та співзасновником студії дизайну N3 Design Денисом Давидовим. Втім, і ці стосунки виявилися недовговічними, а розставання для Інги було болючим.

Инга з екс-бойфрендом. / Фото: Instagram

Зараз молода бізнесвумен повністю присвятила себе роботі. Також вона багато подорожує та культурно розвивається, відвідуючи театральні вистави та виставки. А ще Інга активно веде блог в Instagram, де постить різні фото з відпочинку та світських заходів.

Інга повністю присвятила себе роботі. / Фото: Instagram

Софія Меладзе – 22 роки

Софія непублічна особа. / Фото: Instagram

У дитинстві друга донька Меладзе займалася балетом, але ніколи не планувала всерйоз присвятити себе цій діяльності. Вона, як і старша сестра, взагалі не хоче пов'язувати життя з творчістю.

Софія закінчила школу в Москві та вступила на бюджет до університету на факультет міжнародних відносин. У неї є свій Mercedes, проте дівчина частенько користується метро. Вона не хоче сильно виділятись серед інших студентів.

Софія – непублічна людина, і вона не афішує своє особисте життя. Дівчина закрила доступ до свого акаунта в Instagram. Однак, як відомо, зараз у неї немає серйозних стосунків і вона повністю в навчанні.

Instagram/sofikomeladze

Аріна Меладзе – 19 років

У Аріни багато хобі. / Фото: Instagram

Дівчина захоплюється танцями, малюванням, кулінарією та спортом. Аріна, на відмінну від сестер, хотіла пов'язати життя з творчістю, але згодом передумала.

Закінчивши школу у 2020 році, донька Меладзе вступила до медичного вишу на педіатра. З початком пандемії COVID-19 вона взяла активну участь у допомозі хворим громадянам, за що отримала подяку від Департаменту охорони здоров'я Москви.

Аріна активно веде блог в Instagram - вона розповідає про досягнення в навчанні, про переживання та публікує атмосферні фото. Торік дівчина навіть повідомила своїм фоловерам, що у неї зламався один хребець. Щодо особисто життя, то вона не квапиться зав'язувати стосунки.

Донька Меладзе відверта з фоловерами. / Фото: Instagram

Костянтин Меладзе – 17 років

Сину Меладзе 17 років. / Фото: Instagram

Раніше Валерій Меладзе зізнався, що ніколи не приховував спільного з Альбіною Джанабаєвою сина, але змалку оберігав його від папараці. Внаслідок цього хлопчик виріс непублічною людиною. Також він не прагне потрапити до шоу-бізу.

Відомо, що син Меладзе захоплюється фізикою, технікою, а ще займається плаванням.

Цікавий факт: брати Меладзе назвали синів на честь одне одного. У Валерія є син Костя, а у Костянтина – Валерій.

На День матері Джанабаєва опублікувала рідкісне фото зі старшим сином. Фани співачки висловили бажання частіше бачити обличчя Кості, але вона пояснила, що поважає вибір сина не бути публічним.

Альбіна Джанабаєва показала, як зараз виглядає старший син Костянтин / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Дочки від першого шлюбу Валерія Меладзе та сини від другого не спілкуються один з одним, що дуже засмучує їхнього спільного батька. Також дівчата не товаришують і з Джанабаєвою. До речі, першою дитиною Меладзе був син, якого у 1990-му народила Малухіна, втім, хлопчик помер через 10 днів після народження.

Нагадаємо, місяць тому Меладзе та Джанабаєва з'явилися на одному заході, але позували окремо один від одного.