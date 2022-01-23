Діти Валерія Меладзе: що відомо про чотирьох доньок та двох синів співака і як вони живуть

У Валерія Меладзе є шестеро дітей / Фото: instagram.com/meladzevalerian
Раніше ми вже писали про дітей Костянтина Меладзе та їхнє життя. А що відомо про спадкоємців Валерія Меладзе? Не хвилюйтесь, ми вам розкажемо
Валерій Меладзе – батько шістьох дітей! Трьох дочок – Ингу, Софію, Аріну – виконавцю подарувала його перша дружина Ірина Малухіна. Ще двох синів Костю і Луку та доньку Агату народила йому співачка Альбіна Джанабаєва, з якою Меладзе одружений з 2014 року.
Зазначимо, що Агата з'явилась на світ у квітні 2021 року, тож про крихітку поки що нічого не відомо, так само як і про 7-річного Луку. А от про старших спадкоємців Меладзе ми знайшли інформацію, і готові з вами нею поділитись.
Інга Меладзе – 30 років
Старша спадкоємиця, попри те, що виховувалась у музичній сім'ї, ніколи не хотіла піти стопами батька чи дядька. В юності сором'язлива і тиха дівчинка не любила шкільні концерти і відчувала справжні муки, виступаючи на сцені. Натомість з динитсва у Інги була пристрасть до одягу та прикрас – у неї добре розвивалось почуття стилю.
Освіту донька Меладзе здобула в Кембриджі, але, закінчивши навчання, вона повернулася до Москви, де відкрила власний бізнес, пов'язаний з дизайном прикрас. Як відомо, у 2019-му Інга запустила ювелірний бренд Apeiron.
До речі, у 26 років Інга одружилася з марокканцем Нурі Вергезе, з яким познайомилася в Англії під час навчання. Молодята зіграли пишне весілля у місті Марракеш – свято тривало три дні і про нього не говорили лише ледачі. Проте вже через два роки парочка розлучилась, але ексзакохані зуміли зберегти дружбу.
Вже у 2020 році Інга закрутила роман з креативним директором та співзасновником студії дизайну N3 Design Денисом Давидовим. Втім, і ці стосунки виявилися недовговічними, а розставання для Інги було болючим.
Зараз молода бізнесвумен повністю присвятила себе роботі. Також вона багато подорожує та культурно розвивається, відвідуючи театральні вистави та виставки. А ще Інга активно веде блог в Instagram, де постить різні фото з відпочинку та світських заходів.
Софія Меладзе – 22 роки
У дитинстві друга донька Меладзе займалася балетом, але ніколи не планувала всерйоз присвятити себе цій діяльності. Вона, як і старша сестра, взагалі не хоче пов'язувати життя з творчістю.
Софія закінчила школу в Москві та вступила на бюджет до університету на факультет міжнародних відносин. У неї є свій Mercedes, проте дівчина частенько користується метро. Вона не хоче сильно виділятись серед інших студентів.
Софія – непублічна людина, і вона не афішує своє особисте життя. Дівчина закрила доступ до свого акаунта в Instagram. Однак, як відомо, зараз у неї немає серйозних стосунків і вона повністю в навчанні.
Аріна Меладзе – 19 років
Дівчина захоплюється танцями, малюванням, кулінарією та спортом. Аріна, на відмінну від сестер, хотіла пов'язати життя з творчістю, але згодом передумала.
Закінчивши школу у 2020 році, донька Меладзе вступила до медичного вишу на педіатра. З початком пандемії COVID-19 вона взяла активну участь у допомозі хворим громадянам, за що отримала подяку від Департаменту охорони здоров'я Москви.
Аріна активно веде блог в Instagram - вона розповідає про досягнення в навчанні, про переживання та публікує атмосферні фото. Торік дівчина навіть повідомила своїм фоловерам, що у неї зламався один хребець. Щодо особисто життя, то вона не квапиться зав'язувати стосунки.
Костянтин Меладзе – 17 років
Раніше Валерій Меладзе зізнався, що ніколи не приховував спільного з Альбіною Джанабаєвою сина, але змалку оберігав його від папараці. Внаслідок цього хлопчик виріс непублічною людиною. Також він не прагне потрапити до шоу-бізу.
Відомо, що син Меладзе захоплюється фізикою, технікою, а ще займається плаванням.
Цікавий факт: брати Меладзе назвали синів на честь одне одного. У Валерія є син Костя, а у Костянтина – Валерій.
На День матері Джанабаєва опублікувала рідкісне фото зі старшим сином. Фани співачки висловили бажання частіше бачити обличчя Кості, але вона пояснила, що поважає вибір сина не бути публічним.
Дочки від першого шлюбу Валерія Меладзе та сини від другого не спілкуються один з одним, що дуже засмучує їхнього спільного батька. Також дівчата не товаришують і з Джанабаєвою. До речі, першою дитиною Меладзе був син, якого у 1990-му народила Малухіна, втім, хлопчик помер через 10 днів після народження.
Нагадаємо, місяць тому Меладзе та Джанабаєва з'явилися на одному заході, але позували окремо один від одного.