"Дитячий охоронець" Євген Олійник розповів про свій страх після нещасного випадку

Євген Олійник розповів про свої страхи / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Актор Євген Олійник, який нещодавно розповів, чому досі неодружений, радить не тікати від своїх страхів, а сміливо діяти. Свого часу актор потай від батьків вирушив на секцію боксу щоб побороти свій страх і навчитися постояти за себе.

Як виявилося, батько актора був майстром спорту з боксу , а ось мама завжди була проти такого захоплення для сина. Але з дитинства Євген зрозумів, що потрібно самому вчитися відстоювати себе та свою позицію. Наразі актор вважає, що кожен хлопчик має хоча б пару років позайматися контактними видами єдиноборств.

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Коли хлопчик виходить проти іншого хлопчика на ринг або татамі, і не може сховатись за маму, бачить перед собою суперника з рівними силами, і повинен постояти за себе – це виховує характер, народжує Дух усередині. Саме це робить хлопчика – чоловіком, – упевнений Олійник.

За словами Євгена, самооборона йому знадобилася у дорослому житті. Актор вважає, що бокс допоміг йому в житті в ті моменти, коли доводилося вступати у конфлікти та боротися за своє місце під сонцем.

В очах чоловіка завжди читається, може він відповісти чи ні. Я розумію бажання наших жінок захистити своїх дітей від багатьох речей, але треба розуміти, що хлопець виросте і увійде в доросле життя сам, і там будуть хулігани, які по очах визначать, може людина дати здачі чи ні. Саме життя перевірятиме хлопчика на міцність духу та самоповагу, – розповів головний герой серіалу.

Євген Олійник не приховує, що п породжує боротися зі своїми страхами . Наприклад, так само, як і його герой із серіалу "Дитячий охоронець", він боїться водити авто .

Я дуже боюся загнати автомобіль. Мене одного разу збила машина, до того ж кілька разів машини, де я їхав, дивом уникали аварій, і в мене до цього транспорту підсвідомий страх. Цього року я вирішив із цією проблемою боротися та здати на права, – обіцяє актор.

Нагадаємо, за сюжетом серіалу "Дитячий охоронець", колишній спецназівець Тарас влаштовується до елітної агенції, яка надає послуги з охорони дітей заможних батьків. На бойових завданнях для Тараса було все дуже просто, але у мирному житті порозумітися з дітьми – справжнє випробування на стійкість . Тарасу необхідно не просто усунути загрозу життю дитини, а й разом з її батьками вирішити глибші проблеми, що призвели до небезпечної ситуації.

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Дивіться серіал "Дитячий охоронець" в ефірі каналу "Україна".

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